Wallabies team to play France in 1st Test

Sydney, July 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jul, 2021 ) :Australia's team to play France in the opening Test on Wednesday at Brisbane's Suncorp Stadium: Australia (15-1)Tom Banks; Tom Wright, Hunter Paisami, Matt To'omua, Marika Koroibete; Noah Lolesio, Jake Gordon; Harry Wilson, Michael Hooper (capt), Rob Valetini; Lukhan Salakaia-Loto, Matt Philip; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa, James SlipperReplacements: Lachlan Lonergan, Angus Bell, Taniela Tupou, Darcy Swain, Isi Naisarani, Tate McDermott, Len Ikitau, Andrew Kellaway