Hamilton, New Zealand, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Mar, 2022 ) :Brief scores from the Women's cricket World Cup Monday as Bangladesh beat Pakistan by nine runs in Hamilton.

Bangladesh 234-7 in 50 overs (F. Hoque 71, N. Sultana 46, S. Akhter 44; N. Sandhu 3-41)Pakistan 225-9 in 50 overs (S. Ameen 104, N. Khan 43; F. Khatun 3-38)