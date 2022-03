(@FahadShabbir)

Hamilton, New Zealand, March 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Mar, 2022 ) :Brief scores on day two of the Women's cricket World Cup after South Africa beat Bangladesh by 32 runs in Dunedin and Australia beat England by 12 runs in Hamilton on Saturday: South Africa 207 all out in 49.5 overs (M. Kapp 42, L.

Wolvaardt 41; F. Trisna 3-35, J. Alam 2-28).

Bangladesh 175 all out in 49.3 overs (S. Akhter 34, N. Sultana 29; A. Khaka 4-32, M. Klaas 2-36).

Australia 310-3 in 50 overs (R. Haynes 130, M. Lanning 86; N. Sciver 2-68).

England 298-8 in 50 overs (N. Sciver 109 n.o., T. Beaumont 74; A. King 3-59, J. Jonassen 2-18).