Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jan, 2022 ) :Women's singles seeds for the Australian Open, the first tennis Grand Slam tournament of the year, which starts on Monday at Melbourne Park: Women's singles1.

Ashleigh Barty (AUS), 2. Aryna Sabalenka (BLR), 3. Garbine Muguruza (ESP), 4. Barbora Krejcikova (CZE), 5. Maria Sakkari (GRE), 6. Anett Kontaveit (EST), 7. Iga Swiatek (POL), 8. Paula Badosa (ESP), 9.

Ons Jabeur (TUN), 10. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 11. Sofia Kenin (USA), 12. Elena Rybakina (KAZ), 13. Naomi Osaka (JPN), 14.

Simona Halep (ROM), 15. Elina Svitolina (UKR), 16. Angelique Kerber (GER), 17.

Emma Raducanu (GBR), 18. Coco Gauff (USA), 19. Elise Mertens (BEL), 20. Petra Kvitova (CZE), 21. Jessica Pegula (USA), 22. Belinda Bencic (SUI), 23. Leylah Fernandez (CAN), 24. Victoria Azarenka (BLR), 25.

Daria Kasatkina (RUS), 26. Jelena Ostapenko (LAT), 27. Danielle Collins (USA), 28. Veronika Kudermetova (RUS), 29. Tamara Zidansek (SLO), 30. Camila Giorgi (ITA), 31. Marketa Vondrousova (CZE), 32. Sara Sorribes Tormo (ESP)