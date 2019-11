129 SIs promoted to Inspector rank

LAHORE, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Nov, 2019 ) :Additional Inspector General Establishment Punjab Capt (R) Ahmad Latif on Monday issued notification for the promotion of 129 Sub-Inspectors to the rank of Inspectors.

The promoted officers will work for three years probation period on the new designations and then will be made permanent based on their performance.

Among the promoted Sub-Inspectors 58 were from Lahore, 20 from Rawalpindi, 10 from Bahawalpur, 9 from Multan, 8 from Gujranwala, 7 from Faisalabad, 5 from Faisalabad, 4 from Sargodha, 3 from Sahiwal, from PC Sahala 3 and from DG Khan 2 Sub Inspectors have been included.

The Sub-Inspectors promoted were SI Faiz Rabbani, SI Anthony Victor, SI Imtiaz Ahmed, SI Mohammad Khalid, SI Sohail Ahmed, SI Faraz Ahmed Khan, SI Zulfiqar Ali, SI Mohammad Nasir Ali, SI Mohammad Nasim, SI Mohammad Latif, SI Lady Irum Khanam, SI Sharafat Aziz, SI Mansif Ali, SI Mohammad islam, SI Khurram Ayaz, SI Mohammad Nadeem, SI Abdul Razzaq, SI Mohammad Iftikhar, SI Ghulam Ali, SI Manzoor Ahmed, SI Mohammad Ashfaq, SI Mohammad Sarwar, SI Safdar Hussain, SI Ghulam Murtaza, SI Ghazala Sharif, SI Amir Ali Shah, SI Shamir Khan, SI Mohammad Rafiq, SI Mohammad Anwar, SI Liaquat Ali, SI Mukhtar Hussain, SI Abdul Rauf, SI Mohammad Wasim Javed, SI Ashfaq Hussain, SI Mohammad Yaqub, SI Khalid Hussain, SI Ali Ahmad, SI Mohammad Abdullah, SI Ehsanullah, SI Ashfaq Ahmad, SI Syed Mahmood Hussain, SI Ghulam Qadir, SI Mohammad Nazir, SI Mohammad Rafi, SI Mohammad Tariq Bashir, SI Mohammad Younus, SI Nisar Ahmad, SI Mohammad Qasim, SI Mehboob Elahi, SI Mohammad Ashraf, SI Umar Draz, SI Riasat Ali, SI Irshad Khan, SI Mohammad Afzal Haider, SI Mohammad Tufail, SI Muzaffar Hussain, SI Zafarullah Khan, SI Walid Mahmood, SI Mohammad Ashraf, SI Khalid Mahmood, SI Irfan Mahmood, SI Zafar Iqbal, SI Mohammad Ashraf, SI Mian Imam Shah, SI Abid Ali Shah, SI Mohammad Amin, SI Mohammad Riaz, SI Phul Shah, SI Amir Zada, SI Haq Nawaz, SI Mushtaq Hussain, SI Omar Farooq, SI Mohammad Akram, SI Riaz Ahmed, SI Ahmed Khan, SI Ahmed Hassan, SI Sajjad Ahmad, SI Mumtaz Ahmed, SI Abdul Majid, SI Mohammad Hussain, SI Amir Muqam Will, SI Allahyar, SI Mohammad Zubair Anjum, SI Mohammad Aslam, SI Fariduddin Masood, SI Bilal Ahmad Qureshi, SI Sarfraz Ahmed, SI Mohammad Tehsin, SI Sohail Ashir, SI Riaz Hussain, SI Irfan Rashid, SI Hafizur Rehman, SI Mohammad Saleem Aftab, SI Manzoor Hussain, SI Mohammad Javed, SI Mohammad Nawaz, SI Muzaffar Hussain, SI Mohammad Iqbal, SI Mohammad Ashfaq, SI Ali Hussain, SI Mohammad Nasir Ali, SI Mohammad Nawaz, SI Mohammed Arshad, SI Talib Hussain, SI Saifullah Khalid, SI Mohammad Irshad, SI Nasir Ali, SI Mohammad Akram, SI Mudassar Ali, SI Abdul Shakoor, SI Mohammad Akhtar, SI Ghulam Mustafa, SI Mohammad Jawed Anjum, SI Zafar Iqbal, SI Mohammad Afzaal, SI Imran Siddique, SI Nazar Iqbal, SI Abdul Sattar Gul, SI Mohammad Zubair, SI Muhammad Shahzad, SI Manzoor Ahmed, SI Shahid Pervez, SI Ghulam Asghar, SI Tahir Mahmood, SI Mohammad Saleem, SI Baqir Hussain Shah and SI Mohammad Akram.