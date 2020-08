13 Ulema banned to deliver speeches

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Aug, 2020 ) :District Magistrate Hamza Shafqaat here on Thursday banned 13 Ulema to deliver speeches, sermons at any public place or religious gathering within the revenue limits of District Islamabad in the interest of public safety, said an Order issued here.

Those Ulema prohibited to deliver speech following the report from AIG (Special Brach) are Maulana Abdul Aziz (Mohtamim Madrissa Jamia Hafsa Sector G-7/3-2 Islamabad); Maulana Abdul Razzaq Haideri ( Khateeb Masjid Abdullah Bin Masood , G-9 Markaz, Islamabad); Maulana Abdul Rehman Muaviah (Rehmani Masjid, Aabpara Islamabad); Qan Ahsan Ullah (Masjid Qasmia, Sector F-8/3 Islamabad); Qan Wasim Abbasi (President Sunni Tehreek, Mohtamim Madrissa Anwar-ul-Islam, Ali Pur); Maulana Muhammad Imtiaz Hussain Kazmi (Masjid Hanfia, Bari Imam, Islamabad), Rizwan Saifi (General Secretary Tehreek-e-Labaik Pakistan, Lehtrar Road, Ali Pur); Allama Muhammad Younas Qureshi (Khateeb Masjid Alfurqan, Sector G-9/4, I & T Center Islamabad); Allama Sheikh Mohsin Ali Najfi (Mohtamim Madrissa Jamia Ahle-Bait Sector F-7/4 Islamabad); Agha Shifa Najfi (Khateeb Masjid, Imambargah Imam Al-Sadiq Sector G-9/2 Islamabad); Allam Raja Nasir Abbass (General Secretary Majlis Wahdate-e-Muslimim Pakistan, Kuri Road); Allam Muhammad Ameen Shaheedi, Leader Majlis Wahdate-e-Muslimim Pakistan) and Allama Basharat Imami (President Tehreek-e-Nafaz Fiqah Jafaria, Tarlai).