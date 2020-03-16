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24 Marriage Halls Sealed In Faisalabad

Faizan Hashmi 1 minute ago Mon 16th March 2020 | 01:06 PM

24 marriage halls sealed in Faisalabad

Assistant Commissioner (AC) Saddar Umar Maqbool sealed 24 marriage halls on the charge of violation of government instructions for their closure for three weeks due to corona virus pandemic

FAISALABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Mar, 2020 ) :Assistant Commissioner (AC) Saddar Umar Maqbool sealed 24 marriage halls on the charge of violation of government instructions for their closure for three weeks due to corona virus pandemic.

A spokesperson of the local administration said on Monday that AC City along with team conducted surprise checking of Shadi Halls and found 24 marriage halls --Al-Haq Marriage Hall, Al-Quraish Marriage Hall and Sundar Marquee on Millat Road, Taj Marquee, Siraj Din Marquee, Shehnai Marriage Marquee, Lahore Marriage Hall in Chak No.242-RB Dasoha, Golden Palm Marquee in Chak No.243-RB, RB Marriage Hall, Shakeel Marriage Hall, Civic Center Marquee, Lyallpur Marriage Hall at Narwala Bungalow, Quiwan Palace Marquee Gattwala, Zahoor Marriage Hall Aminpur Bungalow, Ali Marriage Hall Chak No.

275-JB Painsara, Prime Marriage Hall, Arshad Marriage Hall, Apple Marriage Hall Chak No.67-JB Sadhar, Eman Marriage Hall Chak No.79-JB Adda, Rafi Marriage Hall Chak No.226-RB Sitiana Road, Sultan Marriage Hall Chak No.73-JB Jhang Road, Iqbal Qila Chak No.73-JB, Rehman Marriage Hall Chak No.241-RB Jhang Road and Hajji Marriage Hall Chak No.66-JB open.

The team sealed premises of these halls and further action against their managers and owners was under progress

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