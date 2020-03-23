5 Prayer Leaders Held For Violating Amplifier Act In Faisalabad
Faizan Hashmi 2 minutes ago Mon 23rd March 2020 | 05:40 PM
Police claimed on Monday to have arrested five prayer leaders for violating amplifier act
FAISALABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Mar, 2020 ) -:Police claimed on Monday to have arrested five prayer leaders for violating amplifier act.
Millat Town police arrested Qari Ihsan, Qari Karamat and Qari Ahmed Ali from Chak No 197-RB.
Sahianwala police arrested Qari Abdul Mujtaba and Qari Ashraf from Chak No 125-RB.
Cases have been registered against the accused.