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5 Prayer Leaders Held For Violating Amplifier Act In Faisalabad

Faizan Hashmi 2 minutes ago Mon 23rd March 2020 | 05:40 PM

5 prayer leaders held for violating amplifier act in Faisalabad

Police claimed on Monday to have arrested five prayer leaders for violating amplifier act

FAISALABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Mar, 2020 ) -:Police claimed on Monday to have arrested five prayer leaders for violating amplifier act.

Millat Town police arrested Qari Ihsan, Qari Karamat and Qari Ahmed Ali from Chak No 197-RB.

Sahianwala police arrested Qari Abdul Mujtaba and Qari Ashraf from Chak No 125-RB.

Cases have been registered against the accused.

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