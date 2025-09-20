Open Menu

Ambassador Qureshi, Pakistani Delegation Discuss Ways To Facilitate Exporters

Faizan Hashmi Published September 20, 2025 | 08:50 PM

Ambassador Qureshi, Pakistani delegation discuss ways to facilitate exporters

BRUSSELS, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Sep, 2025) A delegation of Pakistan origin business community representing Pakistan-Benelux Overseas Chamber of Commerce called on Pakistan's ambassador to European Union, Belgium and Luxembourg Rahim Hayat Qureshi on Saturday and exchanged views on establishing B2B linkages with Pakistani exporters.

The ambassador assured them maximum facilitation of the mission in their future endeavors in Belgium and Pakistan.

Recent Stories

Gold prices witness increase in Pakistan

Gold prices witness increase in Pakistan

2 hours ago
 President Zardari visits historic Eidgah Mosque in ..

President Zardari visits historic Eidgah Mosque in China’s Kashgar

2 hours ago
 Terror mastermind of Jaffar Express attack killed ..

Terror mastermind of Jaffar Express attack killed in Afghanistan

2 hours ago
 Elderly man killed in Karachi robbery by Armed gan ..

Elderly man killed in Karachi robbery by Armed gang

4 hours ago
 Floods in Sutlej, Chenab affect 4.7 Million people ..

Floods in Sutlej, Chenab affect 4.7 Million people in Punjab

4 hours ago
 Field Marshal Syed Asim Munir should be awarded th ..

Field Marshal Syed Asim Munir should be awarded the official title of "Guardian ..

4 hours ago
Dubai Customs joins Careers Fair 2025 to champion ..

Dubai Customs joins Careers Fair 2025 to champion Emirati talent

4 hours ago
 Federal Minister for Overseas Pakistanis and Human ..

Federal Minister for Overseas Pakistanis and Human Resource Development Chaudhry ..

4 hours ago
 Ex-Federal minister Dr. Waqar Masood passes away

Ex-Federal minister Dr. Waqar Masood passes away

7 hours ago
 Govt eases RLNG connections for consumers with pai ..

Govt eases RLNG connections for consumers with paid demand notices

7 hours ago
 Data of 300,000 Hajj applicants found on dark web

Data of 300,000 Hajj applicants found on dark web

7 hours ago
 UAE marks International Day of Peace with leading ..

UAE marks International Day of Peace with leading role in crisis resolution, sta ..

8 hours ago

More Stories From Pakistan