Open Menu

Awareness Drive On Modern Rice Farming Held In Kharian

Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published August 09, 2025 | 04:20 PM

Awareness drive on modern rice farming held in Kharian

GUJRAT, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Aug, 2025) Deputy Director of Agriculture Muhammad Athar Latif addressed a farmers’ gathering in village Wadhra, tehsil Kharian, to promote modern rice production techniques and highlight environmental concerns.

He urged farmers to adopt advanced cultivation methods to improve yield and quality. Farmers were briefed on smog prevention measures and advised to avoid banned pesticides.

The deputy director also informed participants about government schemes, including the Kisan Card, internship programs, and other agriculture support initiatives.

Recent Stories

Oman condemns, rejects Israeli government’s deci ..

Oman condemns, rejects Israeli government’s decision to perpetuate its militar ..

49 minutes ago
 World Robot Conference unveils future trends of em ..

World Robot Conference unveils future trends of embodied intelligent robots

1 hour ago
 Muslim Council of Elders strongly condemns Israeli ..

Muslim Council of Elders strongly condemns Israeli government’s decision to oc ..

2 hours ago
 Fifth Emirates Arabian Horse Global Cup achieves r ..

Fifth Emirates Arabian Horse Global Cup achieves remarkable success in Poland

2 hours ago
 EU welcomes Armenia–Azerbaijan peace agreement

EU welcomes Armenia–Azerbaijan peace agreement

3 hours ago
 Foreign investors pump $2.5 billion into Korean st ..

Foreign investors pump $2.5 billion into Korean stocks in July

4 hours ago
Foreign firms boost growth in Beijing's Chaoyang d ..

Foreign firms boost growth in Beijing's Chaoyang district

5 hours ago
 Azerbaijan, Armenia sign peace deal at White House ..

Azerbaijan, Armenia sign peace deal at White House summit with Trump

5 hours ago
 Prime Minister Carney announces pay raises for Can ..

Prime Minister Carney announces pay raises for Canadian Armed Forces

5 hours ago
 Germany, allies reject Israeli plan to occupy Gaza ..

Germany, allies reject Israeli plan to occupy Gaza, Berlin halts military export ..

5 hours ago
 Trump, Putin to meet in Alaska for Ukraine peace d ..

Trump, Putin to meet in Alaska for Ukraine peace deal

6 hours ago
 Currency Rate In Pakistan - Dollar, Euro, Pound, R ..

Currency Rate In Pakistan - Dollar, Euro, Pound, Riyal Rates On 9 August 2025

7 hours ago

More Stories From Pakistan