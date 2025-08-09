Awareness Drive On Modern Rice Farming Held In Kharian
Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published August 09, 2025 | 04:20 PM
GUJRAT, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Aug, 2025) Deputy Director of Agriculture Muhammad Athar Latif addressed a farmers’ gathering in village Wadhra, tehsil Kharian, to promote modern rice production techniques and highlight environmental concerns.
He urged farmers to adopt advanced cultivation methods to improve yield and quality. Farmers were briefed on smog prevention measures and advised to avoid banned pesticides.
The deputy director also informed participants about government schemes, including the Kisan Card, internship programs, and other agriculture support initiatives.
