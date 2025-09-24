Open Menu

Muhammad Irfan Published September 24, 2025 | 09:53 PM

Chairman PPP Bilawal arrives in Nawabshah

Chairman Pakistan Peoples Party (PPP) Bilawal Bhutto Zardari arrived at Nawabshah Airport on Wednesday

HYDERABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Sep, 2025) Chairman Pakistan Peoples Party (PPP) Bilawal Bhutto Zardari arrived at Nawabshah Airport on Wednesday.

On his arrival, Chairman PPP was warmly received by PPP District Shaheed Benazirabad President Muhammad Salim Zardari, General Secretary Syed Ali Haider Shah, and other distinguished party leaders and supporters.

