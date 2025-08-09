CM grieves over children’s drowning

LAHORE, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Aug, 2025) Punjab Chief Minister Maryam Nawaz Sharif has expressed profound grief and sorrow over the tragic deaths of two children who drowned in rainwater drains in Domeli and Pasrur.

The chief minister also sought detailed reports from the Jhelum and Sialkot administrations on the incidents.

Extending heartfelt condolences to the bereaved families, the CM urged parents to keep their children away from flooded drains during the monsoon season to prevent such tragedies.