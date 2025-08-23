Open Menu

DPM/FM Dar Leaves For Bangladesh On Official Visit

Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published August 23, 2025 | 10:40 AM

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Aug, 2025) Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar on Saturday embarked upon a historic visit to Bangladesh.

“In Dhaka, he will hold important meetings with Bangladeshi leaders. The visit is a significant milestone in Pakistan-Bangladesh relations as a Pakistani Foreign Minister is visiting Bangladesh after a gap of around 13 years,” Foreign Office Spokesperson said in a press statement.

