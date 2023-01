ECP denotifies 35 more PTI MNAs

(@FahadShabbir)

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jan, 2023 ) :The Election Commission of Pakistan (ECP) on Friday denotified 35 more Pakistan Tehreek-e-Insaf's (PTI) members of the National Assembly (MNAs) following the acceptance of their resignations by NA Speaker Raja Pervaiz Ashraf.

According to an ECP notification, the resignations of the PTI lawmakers have been approved from April 11, 2022.

The denotified MNAs included Dr Haider Ali Khan, NA-2 Swat-I; Saleem Rehman, NA-3 Swat-II; Sahibzada Sibghatullah, NA-5 Upper Dir; Mehboob Shah, NA-6 Lower Dir-I; Muhammad Bashir Khan, NA-7 Lower Dir-II; Junaid Akbar, NA-8, Malakand Protected Area; Sher Akbar Khan, NA-9 Buner; Ali Khan Jadoon, NA-16 Abbottabad-II; Engr Usman Khan Tarakai, NA-19 Swabi-II; Mujahid Ali, NA-20 Mardan-I; Arbab Amir Ayub, NA-28 Peshawar-II; Sher Ali Arbab, NA-30 Peshawar-IV; Shahid Ahmed, NA-34 Karak; Gul Dad Khan, NA-40 Bajaur-I; Sajid Khan, NA-42 Mohmand; Mohammad Iqbal Khan, NA-44 Khyber-II; Aamer Mehmood Kiani, NA-61 Rawalpindi-V; Syed Faiz-ul-Hassan,NA-70 Gujrat-III; Ch Shoukat Ali Bhatti, NA-87 Hafizabad-I; Umar Aslam Khan, NA-93 Khushab-I; Amjad Ali Khan, NA-96 Mianwali-II; Khurram Shahzad, NA-107 Faisalabad-VII; Faizullah, NA 109 Faisalabad-IX; Malik Karamat Ali Khokar, NA-135 Lahore-XIII; Syed Fakhar Imam, NA-150 Khanewal-I; Zahoor Hussain Qureshi,NA-152 Khanewal-III; Muhammad Ibraheem Khan,NA-158 Multan-V; Tahir Iqbal,NA-164 Vehari-III; Aurangzeb Khan Khichi, NA-165 Vehari-IV; Makhdoom Khusro Bakhtiar, NA-177 Rahim Yar Khan-III; Abdul Majeed Khan, NA-187 Layyah-I; Ms Andaleeb Abbas, Reserve Seat (RS) for Women; Ms Asma Hadeed, RS-Women; Ms Maleeka Ali Bokhari, RS-Women and Ms Munawara Bibi Baloch, RS-Women.