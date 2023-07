Entry of 53 firebrand speakers banned in Faisalabad up to September 10

FAISALABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Jul, 2023 ) :Deputy Commissioner (DC) Ali Anan Qamar has banned the entry of 53 firebrand and fierce speakers/zakireen besides prohibiting 78 others from delivering speeches in the jurisdiction of Faisalabad district from July 15 to September 10, 2023.

A spokesman for district administration said here on Sunday that this decision had been taken to maintain religious harmony and law & order situation during the holy month of Muharram-ul-Haraam.

Among those Ulema/Zakir whose entry had been banned in Faisalabad included Allama Arif Wahidi (Rawalpindi), Maulana Manzoor Hussain Sohdra (Gujranwala), Hamid Raza Sultani, Allama Hafiz Tasadduq Hussain (Lahore), Maulana Iftikhar Hussain Naqvi (Islamabad), Maulana Fazal Abbas Naqvi (Multan), Syed Muhammad Taqi (Multan), Maulana Gulfam Hashmi (Multan), Muhammad Fazal Abbas (Multan), Sakhawat Yazdani (Sialkot), Maulana Muhammad Hussain Dhakoo (Sargodha), Syed Safdar Raza Bukhari (Sargodha), Maulana Sajid Naqvi (Rawalpindi) and Azhar Abbas Haidari (Gujranwala) of Ahl-e-Tashi sect, Maulana Abdul Ghani (Bahawalpur), Maulana Abdul Ghaffar Taunsvi (DG Khan), Maulana Zia Ullah Bukhari (Gujrat), Mst. Umm-e-Hasan (Islamabad), Maulana Asif Muavia (Jhang), Maulana Shahadat Ali Tahir Jhangvi (Jhang), Sheikh Hakim Ali (Jhang), Maulana Muavia Azam (Jhang), Maulana Abdul Ghafoor Jhanvi (Jhang), Masroor Ahmad Jhangvi (Jhang), Allama Aurangzaib Farooqi (Karachi), Khadim Hussain Dhillon (Khanewal), Maulana Bashir Akasha (Khushab), Abdul Ghafoor Haqani (DG Khan), Maulana Aziz-ur-Rehman Jalandhari (Multan), Maulana Muhammad Alim Tariq (Sahiwal), Maulana Elyas Ghumman (Sargodha), Zia-ul-Haq Bandeyalvi (Sargodha), Ata Ullah Bandeyalvi (Sargodha), Maulana Mujeeb-ur-Rehman Ludhehanvi (Toba Tek Singh) and Maulana Muhammad Ahmad Ludhehanvi (Toba Tek Singh) of Deoband sect, Maulana Tayyab Rasheed (Gujranwala), Qari Sarwat Ejaz Qadri (Karachi), Maulana Muhammad Irfan Shah Mashhadi (Mandi Baha-ud-Din), Maulana Yousuf Rizvi Tokewala (Lahore), Maulana Fazal Ahmad Chishti (Lahore), Maulana Farhan Ali Qadri (Gujrat), Maulana Mulazim Hussain Dogar (Duya Pur Lodhran) and Maulana Jaffar Hussain Qureshi (Multan) of Ahl-e-Sunnat Barelvi group, Maulana Yousuf Pasroori, Maulana Muhammad Younus Azad (Lahore), Ibtisam Elahi Zaheer (Lahore), Maulana Umar Siddique, Abdur Rauf Yazdani (Gujranwala), Qari Ismat Ullah (Khanewal), Maulana Sabtain Naqvi (Sargodha), Rana Shafiq Pasroori (Sialkot) and Maulana Binyameen Abid (Okara) of Ahl-e-Hadis.

Similarly, among these who were prohibited from delivering speeches in Faisalabad included Shehzad, Mehmood Shah, Asif Raza Alvi, Master Shabbir Ahmad, Qamar Shehzad, Master Amjad Hussain, Shabbir Hussain, Safeer Hussain, Syed Asad Abbas Naqvi, Zain Siddique, Allama Zawar Hussain, Asif Ali Shah, Mazhar Abbas and Ghulam Bari Dogar of Ahl-e-Tashi, Muhammad Shehzad Arif, Maulana Rehan Farooqi, Rana Zulfiqar, Qari Muhammad Aslam, Maulana Suleman Jhangvi, Maulana Fayyaz Inqlabi, Munawwar Sajjad Usmani, Ateeq-ur-Rehman, Maulana Nauman Zia Farooqi, Hafiz Sohail, Maulana Khalil-ur-Rehman, Allama Tahir-ur-Hasan, Maulana Zia-ud-Din Azad, Maulana Rafiq Jami, Maulana Naeem Ansari, Habib-ur-Rehman Siddiqui, Abdur Rehman Talha, Qari Muhammad Yaseen, Umar Farooq Jami, Khawar Mehmood, Qari Ubaid Ullah, Qari Mumtaz Ahmad Kalyar, Muhammad Usman Jami, Zahid Zaki, Muhammad Zubair, Muhammad Tanveer, Nazir Ahmad Bukhari, Yahya Irshad, Mubasshar Rehman, Ghulam Nabi, Abdul Aziz, Abdul Majeed, Abdul Jabbar, Khalid Mehmood, Ajmal Hasan, Abdur Rehman, Usman Ghani, Waseem Muavia, Abdul Hakeem, Riaz Ahmad, Abu Sufiyan Qasmi, Najam-ul-Hasn, Hafiz Muhammad Ramzan, Rafaqat Ali, Muhammad Adil, Muhammad Irfan and Sajid Farooqi of Deobandi sect, Muhammad Asif, Nasir Naqshbandi, Maulana Tanveer-ul-Hasan, Syed Shehzad Ahmad, Hafiz Qasim Kashmir, Maulvi Abdul Waheed, Javaid Akhtar, Kashif Hussain Attari, Qari Baqi Allah and Naeem Ahmad of Ahl-e-Sunnat Barelvi group, Ismail Ateeq, Maulana Binyameen, Bahadur Ali Saif, Abdur Razzaq Sajid, Hafiz Saeed Chinioti, Maulana Shinwar, Maulana Abdul Mannan and Maulana Muhammad Ali of Ahl-e-Hadis, the spokesperson added.