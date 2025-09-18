Open Menu

Governor Sindh Kamran Khan Tessori Departs For Shanghai From Xuzhou

Faizan Hashmi Published September 18, 2025 | 06:43 PM

Governor Sindh Kamran Khan Tessori departs for Shanghai from Xuzhou

Governor Sindh Kamran Khan Tessori, after completing visit to Xuzhou, departed for Shanghai by bullet train

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2025) Governor Sindh Kamran Khan Tessori, after completing visit to Xuzhou, departed for Shanghai by bullet train.

According to Spokesperson of the Governor House, Kamran Khan Tessori was accorded warm welcome on arrival at Shanghai Railway station.

Earlier, Governor Sindh was seen off by Mayor and Deputy Mayor of the Xuzhou at railway station. Kamran Tessori thanked for their hospitality during the visit to Xuzhou.

