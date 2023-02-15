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Islamabad Electric Supply Company (IESCO) Notifies Power Suspension Programme

Muhammad Irfan Published February 15, 2023 | 09:26 PM

Islamabad Electric Supply Company (IESCO) notifies power suspension programme

Islamabad Electric Supply Company (IESCO) on Wednesday issued a power suspension programme for Thursday for various areas of its region due to necessary maintenance and routine development work

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Feb, 2023 ) :Islamabad Electric Supply Company (IESCO) on Wednesday issued a power suspension programme for Thursday for various areas of its region due to necessary maintenance and routine development work.

According to IESCO Spokesman, the power supply of different feeders and grid stations would remain suspended for the period from 09:00 AM to 02:00 PM, Islamabad Circle, Bari Imam, Abpara, Mahfooz Shaheed, Kohsar Market, G-8/2, Waheedabad, Lohi Bhir, Sharifabad, Tufail Shaheed, Margala Tower, EOBI, GOR, I-10/2, G-11/2, Railway Road, Bahra Kahu, Bahra Kahu-2, Company Bagh, Ghariyal, MCM, TDCP, PAF, Pir Sohawa , Angori, NCP, Mangyal, Shahdara, Shahpur, Khayal Bin Iqbal, Quaid-e-Azam University, Punjab House, Bari Imam, Mandla, Hathal, Suhadran Road, Tufail Shaheed, Kirpa Feeders, Rawalpindi Cantt Circle, Mall Road, Tipu Road, Jail Park, PWD-2, Mehboob Shaheed, Murree Brewery, Askari-14 Sector-D, Defense Road, Moorat, Shah Jeevan, Jawarah, Dhoke Awan, Sparco, Chowk Pandori, Hanif Shaheed, Kombeli Sadiq, New Chua, Fazal Ahmed, Ghazan. Khan, Mandra, Basali, Karnab Kaswal, Syed Kasran, Bhal, Chakri, Arsalan Poultry Farm, SPD, Paryal, Navy 1&2, Sohan Garden 1&2, River Garden, FECHS Feeders, Rawalpindi City Circle, 4th Road, shamasabad, shaheed Muhammad Din, Gangal, Muslim Town, Dhoke Khabba, Fawara Chowk, Pirwadhai, Ihsan Abad, Eid Gah, Tench Bhatta, Misrial Road, Madina Colony, Officer Colony, Officer Colony, Nogazi, Fizaya-1&2, Top City, I-14/3, BB Shaheed, Wesa, F- Block, E-Block, Ghousia Colony, Hydari Chowk, A-Block, New Malpur, Faizabad, Syed pur, Holy Family, F-Block, Katarian, Westridge, Rajaabad, Golra, Shams Colony, Quaid-e-Azam Hospital, Zarghun Heights, Modern Flour Mills, Dhok Chowdhury, NRC, Charing Cross, Bani Feeders, Attock Circle, Ghazi Koli, Nawazish Shaheed, Behlot, Ban Bhola, Paswal, New City Arcade, New City A-Block, New City I-Block, New City G-Block, Barma, Kohsar Valley, Darya Sharif, Shamsabad, Power Channel Co, Aminabad, Maskinabad, Dhok Fateh, Malwali, Azeem Shaheed, Morat, Pari, Ahmedal, Kamriyal, Fateh Jhang, Boi Ghar, Salar Gah, Haro, Ghoon, Valley, Gulshan Sehat, Sangjani, Shah Allah Ditta, Paswal, Pind Parian, Sarai Kharboza, Ghor Ghushti, Kamra Rural, Mansar, Gondal, Haji Shah, Hameed Jhelum Circle, F-7 Kachari, Sana.

Ullah Shaheed, CMH Jhelum, Shakrila, Kohar, F-6 Machine Mahalla, F-2 Chipboard, F-10 Kala Base, Borian, Industrial, City Housing, Dina-3 Rohtas, Chamala, Captain Nisar Shaheed, Hasnot, New Sangio, Colonel Muhammad Akram , Mankyala, Kot Dhamek, Baba Shaheed, Guliayna, Kangar Thatthi Feeders, Chakwal Circle, Kariala, Millat Chowk, Al Qaim Mills, Mengan, Main Bazar, Dera Muslim, Latifal, Segalabad, Sarkal, Katas, Daffer Dakhnir, Sukha, Kot Gullah, Kot shera, CWO, Sagarpur, Abdullahpur, Jalalpur, Toba, Pind Dadan Khan, Abdullahpur, Balksar, Pipli, Dandah Shah Bilawal, Dhok Ghazan, Main Bazar, Akwal, Bilalabad, Dharmand Feeders, GSO Circle, from 09:00 AM to 01:00 PM, City, Dadot, Jandrot, Mora, Kadala Feeders from 01:00 AM to 4:00 p.m., Berot Gala, Darbar Mai Thoti, Khoi Ratta Feeders, from 09:00 a.m. to 4:00 p.m, Garmala, CMH Jhelum, Abbaspura Feeders and surrounding areas.

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