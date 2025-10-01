ITP Adds 15 New Licensing Desks At Faizabad To Facilitate Citizens
Sumaira FH Published October 01, 2025 | 06:10 PM
ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Oct, 2025) Islamabad Traffic Police (ITP) has established 15 additional desks at its Faizabad Traffic Headquarters to provide citizens with improved licensing facilities.
An official told APP on Wednesday that the initiative aims to facilitate applicants in obtaining driving licences in less time and with greater ease. He said the new desks would remain functional 24 hours a day to accommodate citizens without long delays.
He said the newly established desks will be operational for the public from 6 p.m. onwards at the ITP Headquarters, while service vans are also providing mobile licensing facilities across different areas of the capital.
Chief Traffic Officer (CTO) Captain (retd) Hamza Humayun said the ITP is committed to ensuring the best possible services for citizens. “We are determined to provide convenience and modern licensing facilities to the public at their doorstep,” he added.
/APP-rzr-mkz
