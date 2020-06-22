Man Killed In Road Mishap In Sargodha
Umer Jamshaid 2 minutes ago Mon 22nd June 2020 | 02:47 PM
A passerby was killed in a road mishap in Jhal Chakiyan police limits, here on Monday
SARGODHA, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Jun, 2020 ) :A passerby was killed in a road mishap in Jhal Chakiyan police limits, here on Monday.
According to police sources, 33-year-old Numan Ali r/o Dhareema was crossing road when a speeding car hit him. As a result, he sustained severe injuries.
Rescue-1122 team shifted him to a nearby hospital, but in vain.