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Mirza Muhammad Afridi Takes Oath As Senate Deputy Chairman

Mohammad Ali (@ChaudhryMAli88) 4 minutes ago Fri 12th March 2021 | 08:57 PM

Mirza Muhammad Afridi takes oath as Senate deputy chairman

Newly-elected Senate Chairman Sadiq Sanjrani on Friday administrated oath to the newly-elected Senate Deputy Chairman Mirza Muhammad Afridi

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Mar, 2021 ) :Newly-elected Senate Chairman Sadiq Sanjrani on Friday administrated oath to the newly-elected Senate Deputy Chairman Mirza Muhammad Afridi.

He got 54 votes while joint opposition supported candidate Maulana Abdul Ghafoor Haidri secured 44 votes.

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Senate Afridi Opposition Sadiq Sanjrani

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