One Killed In Karachi Firing
August 11, 2025
KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Aug, 2025) One person was killed in a firing incident that occurred near Lyari area of Karachi, tv channels quoting Rescue source reported on Monday.
According to initial reports, unknown assailants opened fire and killed a person near Lyari area of Karachi.
The Rescue team after receiving reports rushed to the site and shifted the dead to hospital.
Police team have also reached the spot and started investigation.
