Pakistan Stock Exchange PSX Closing Rates 08 Dec 2020

Following were the closing rates of shares at Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) issued here on Tuesday

KARACHI, (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Dec, 2020 ):Following were the closing rates of shares at Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) issued here on Tuesday.

AUTOMOBILE ASSEMBLER:

Al-Ghazi Tractors Limited. 378.77

Atlas Honda Limited. 495

Dewan Farooque Motors Limited [ DEFAULTER SEGMENT ] 6.98

Ghandhara Industries Ltd. 271.46

Ghandhara Nissan Ltd. 90.41

Ghani Automobile Industries Ltd. 5.14

Hino Pak Motor Limited. 430

Honda Atlas Cars (Pak) Ltd. 314.16

Indus Motor Company Ltd. 1183.04

Millat Tractors Limited. 1091.9

Pak Suzuki Motors Co Ltd. 218.8

Sazgar Engineering Works Ltd. 158.59

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES:

Agriautos Industries Co. Ltd. 235

Atlas Battery Ltd. 245.32

Exide Pakistan Ltd. 354.75

General Tyre & Rubber Co. 76.88

Loads Limited. 18.68

Thal Limited. 465.81

BONDS :

Bank Alfalah Limited.(TFC6) 0

Bankislami Pakistan Ltd.-SUKUK 99.9999

BYCO Petroleum Pakistan Ltd.(SUKUK) 0

Dawood Hercules Corp.Ltd.-SUKUK-1 0

Dawood Hercules Corp.Ltd.-SUKUK-2 0

Engro Polymer & Chemicals Ltd. 0

Fatima Fertilizer Company Ltd.(SUKUK) 0

Habib Bank Limited.(TFC) 0

Habib Bank Limited.(TFC2) 0

Hub Power Company Limited.(SUKUK) 0

Jahangir Siddiqui & Co. Limited-TFC11 0

JS Bank Limited (TFC1) 0

JS Bank Limited (TFC2) 0

K-Electric Limited-SUKUK-5 0

Pakistan Energy SUKUK-1 0

Soneri Bank Limited(TFC3) 0

CABLE & ELECTRICAL GOODS:

EMCO Industries Ltd. 30

Pak Elektron Ltd. 35.6

Pakistan Cables Ltd. 130.59

Siemens (Pak) Eng. Co. Ltd. 530

WAVES Singer Pakistan Ltd. 28.09

CEMENT:

Attock Cement Pak Ltd. 145.63

Bestway Cement Limited. 154.2

Cherat Cement Co. Ltd. 136.58

D. G. Khan Cement Co. Ltd. 107.35

Dandot Cement Co. Ltd. [ DEFAULTER SEGMENT ] 8.47

Dewan Cement Limited. 10.17

Fauji Cement Co Ltd. 21.09

Fecto Cement Ltd. 34.36

Flying Cement Company Ltd. 9.88

Gharibwal Cement Ltd. 29.13

Javedan Corporation Ltd. 23.5

Kohat Cement Co. Ltd. 221.56

Lucky Cement Limited. 672.84

Maple Leaf Cement Factory Ltd. 41.88

Pioneer Cement Ltd. 94.1

Power cement Limited 9.65

Power cement Ltd. Preference Shares 10.51

Safe Mix Concrete Ltd. 6.88

Thatta Cement Company Ltd. 21.55

CHEMICAL:

Agritech Limited 4.92

Archroma Pakistan Limited. 578.08

Bawany Air Products Ltd. [ DEFAULTER SEGMENT ] 17.9

Berger Paints Pakistan Ltd. 82.5

Bifo Industries Ltd. 151.07

Buxly Paints Ltd. 78

Data Agro Limited 10.6

Descon Oxychem Ltd. 31.78

DYNEA Pak. 198.35

Engro Polymer & Chemicals Ltd. 46.43

Ghani Global Holdings Limited. 12.89

Ghani Global Holdings Limited.(R) 2.72

ICI Pakistan Limited. 729.01

Ittehad Chemical Ltd. 31.56

Lotte Chemical Pakistan Ltd. 13.24

Nimir Industrial Chemical Ltd. 87

Nimir Resins Limited. 8.09

Pakistan Oxygen Limited. 160.19

Sardar Chemical IndustriesLtd. 32.78

Sitara Chemicals. 330

Sitara Peroxide Limited 23.14

CLOSE - END MUTUAL FUND:

HBL Growth Fund 8.4

HBL Investment Fund 3

Tri - Star Mutual Fund Ltd. 3.71

COMMERCIAL BANKS :

Allied Bank Ltd. 82.06

Askari Bank Limited. 19.6

Bank Al-Habib Ltd. 70.48

Bank Alfalah Ltd.(XD) 34.39

Bank Of Punjab. 9.04

Bankislami Pakistan Ltd. 10.28

Faysal Bank Limited.

17.24

Habib Bank Limited. 130.7

Habib Metropolitan Bank Limited. 38.57

JS Bank Limited. 6.16

MCB Bank Limited. 182.81

Meezan Bank Limited. 97.93

National Bank Of Pakistan. 41.09

Samba Bank Limited. 7.99

Silk Bank Limited. 0.9

Soneri Bank Ltd. 9.92

Standard Chartered Bank Pak Ltd. 34.85

Summit Bank Limited. [ DEFAULTER SEGMENT ] 2

The Bank of Khyber. 13.22

United Bank Ltd. 125.53

ENGINEERING:

Ados Pakistan Limited. 23.05

Agha Steel Industries Ltd. 34.47

Aisha Steel Mills Limited. 19.14

Amreli Steels Limited. 46.29

Bolan Casting Ltd. 98

Crescent Steel & Allied Product. 87.08

Dost Steels Ltd. [ DEFAULTER SEGMENT ] 4.37

International Industries Ltd. 153.79

International Steels Limited. 83.77

Ittefaq Iron Industries Limited. 16.89

KSB Pumps Co Ltd. 391

Metropolitan Steel Corporation 14.4

Mughal Iron & Steels Ind Ltd. 67.23

EXCHANGE TRADED FUNDS:

Meezan Pakistan ETF 10.45

NBP Pakistan Growth ETF 10.5

FERTILIZER:

Arif Habib Corporation Ltd. 38

Engro Corporation Limited.(XD) 304.89

Engro Fertilizers Limited.(XD) 61.07

Fatima Fertilizer Co Ltd. 28.11

Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd. 20.67

Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd.(R) 6.25

Fauji Fertilizer Co. Ltd.(XD) 100.32

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS:

Al-Shaheer Corporation. 16.69

At-Tahur Ltd. 18.01

Clover Pakistan Limited. 77.92

Fauji Foods Limited. 15.8

Frieslandcampina Engro Pakistan Ltd. 69.76

Gillette Pakistan Limited 365.18

Ismail Industries Ltd. 398.99

Matco Foods Limited. 23.24

Mitchells Fruit Farms Ltd. 283.74

Mitchells Fruit Farms Ltd.(R) 210.51

Murree Brewery Company Ltd. 549

National Foods Ltd. 211.83

Nestle Pakistan Ltd. 6600

Quice Food Industries Ltd. 4.52

Rafhan Maize Products Ltd. 8800

Shield Corporation Ltd. 260

The Organic Meat Company Ltd. 29.02

Treet Corporation Ltd. 33.04

ZIL Limited. 103.33

FUTURE CONTRACTS :

AICL-DEC 39

ASTL-DEC 46.51

ATRL-DEC 156.07

AVN-DEC 77.46

BAHL-DEC 71

BAFL-DEC 34.64

BOP-DEC 9.06

CEPB-DEC 106.24

CHCC-DEC 137.55

DGKC-DEC 107.93

DOL-DEC 31.96

ENGRO-DEC 305.5

EFERT-DEC 61.38

EPCL-DEC 46.57

FCCL-DEC 21.23

FFBL-DEC 20.75

FEROZ-DEC 315.95

GTYR-DEC 77.06

GHNI-DEC 272.67

GHNL-DEC 91.21

GATM-DEC 33.89

HBL-DEC 131.42

HASCOL-DEC 14.86

HUBC-DEC 80.2

INIL-DEC 154.23

ISL-DEC 84.12

KEL-DEC 3.66

KOHC-DEC 221.15

KAPCO-DEC 27.34

LOTCHEM-DEC 13.36

LUCK-DEC 675.4

MLCF-DEC 42.05

MEBL-DEC 98

MUGHAL-DEC 67.59

NBP-DEC 41.02

NRL-DEC 248.07

NETSOL-DEC 109.93

NCL-DEC 38

NML-DEC 92.12

OGDC-DEC 98.77

PAEL-DEC 35.69

PSMC-DEC 219

PIBTL-DEC 12.61

POL-DEC 403.9

PPL-DEC 89.67

PRL-DEC 19.61

PSO-DEC 200.26

PIOC-DEC 94.51

POWER-DEC 9.71

SNGP-DEC 44.39

SSGC-DEC 14.36

SEARL-DEC 234.41

TREET-DEC 33.26

TRG-DEC 73.25

UBL-DEC 125.86

UNITY-DEC 27.46

GLASS & CERAMICS:

Balochistan Glass Ltd. 6.37

Ghani Glass Ltd. 63.94

Ghani Global Glass Limited. 14.14

Ghani Value Glass Limited. 41.1

Karam Ceramics Mills Ltd. 33

Shabbir Tiles and Ceramics Limited. 19.44

Tariq Glass. 89.08