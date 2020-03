Pakistani missions set up hotlines for diaspora amid coronavirus outbreak

(@ChaudhryMAli88)

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Mar, 2020 ) :Almost all the major missions of Pakistan abroad Thursday established hotlines to work 24/7 for coordination and assistance of the diaspora, as a part of the measures for prevention of Covid-19.

The missions concerned also designated their focal persons to coordinate with the Pakistani expatriates, said a Foreign Office press release.

Following are the Names of the focal persons and their contact details: 1. Washington D.C Raza Shahid, First Secretary 202-243-3256 Syed Mansoor, Executive Officer 202-243-2024 2. New York Naeem Iqbal Cheema +1-718-406-5999 3. Los Angeles Atif Aziz, Trade Counsellor +1-310-4410167, +1-424-439-8417 4. Houston Khalid Jamali 832-989-4208 Mr.Shahzad Ghani, 832-989-4208, Mr. Usman Khan 281-890-2223.

Mr. Kamran Waheed Khan.

5. Kuwait Tanveer Ahmad, Counsellor +965-60639251 Shahid Shabir, Local Official +965-6656-8265 6. Bahrain Mr. Hasnain Yousaf, Head of Chancery Mob. 00973-35489886, WhatsApp: 0094-768688086, T/Phone 00973-17244113 7. Abu Dhabi Fareeha Khan, Community and Welfare Attache +971-2-6454157 8. Dubai Mr. Giyan Chand, Head of Chancery 00971-43971109 (office) Mob: 00971-566923434, WhatsApp: 00971-563962911 Giyan_chand1@hotmail.com/parepdubai@mofa.gov.pk 9. Amman Mr. Majid Amin, Additional Assistant 00962-796417462 imajidameen@gmail.com 10. London Mr. Dildar Ali Abro, First Secretary 0044-207-6649299 Mob:0044-75771705431, dildarali@pahiclondon.org 11. Berlin Syed Ali Raza Shah, Third Secretary, +493021244299, +4915219181534 thirdsecretary@pakemb.

de 12. Rome Shoaib Sarwar Sandhu 0039-3803-770-088 Mr. Aneel Zafar, First Secretary (Political-I) 0044-207-6649248, 0044-7466800693, Aneel.zafar@gmail.com 13. Kyiv Mr. Zahid Abbas, Consular Assistant 00380-44-2802577/ 2889563, Mob: 00380-50-8091560 parepkyiv@gmail.com 14. Bucharest Saeed Ahmed, Consular Attache 0040-21-3187873 15. Brussels Mr. Ali Sattar, First Secretary 0032-2-6632737, Mob:0032-471-891302 16. Ankara Muhammad Arshad Jan Pathan, Minister 00903124662093 Ms. Ifrah Tariq, HOC/2nd Secretary Parep 00903124271410-13, 00905537937718 17. Istanbul 00902123249154, 00905325683413, 00905551088784 18. Baku Mr. Naveen Anjum, First Secretary/HOC 0415250575 19. Tashkent Mr. Aamir Sajid, Consular Attache' 00998-935709566 WhatsApp: 00998-935709566 pakistanembassytashkent@gmail.com/pareptashkent@mofa.gov.pk 20. Nur Sultan Mr. Waqas Ahmed, Deputy Head of Mission 0077029210444 Mr. Mohsin Rashid, Additional Assistant 0077026572163 21. Beijing Mr. Zulfiqar Ali, Third Secretary 008618501322992 Mr. Muhammad Junaid Third Secretary 008615652889195 Email: education@pakbj.org info@pakbj.org cwa@pakbj.org 22. Seoul Shafiq Haider Virk, Community & Welfare Attache 010-9664-2008, 010-3222-2404 23. New Delhi Mr. Saeed Ali, Counsellor (P-II) WhatsApp:+91-9319900166 24. Cairo Raja Uzair ul Haq, Third Secretary, 02-37487677, 02-37487806, 0121-035333325. Port Louis, MauritiusMr. Zahid Ahmed Khan Jatoi, DHC/ Counsellor 00230-52541786, Zahidjatoi141@yahoo.com