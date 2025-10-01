Open Menu

PHA Holds Condolence Meeting

Umer Jamshaid Published October 01, 2025 | 01:30 PM

SARGODHA, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Oct, 2025) The Private Hospitals Association(PHA) Sargodha on Wednesday held a condolence meeting under the chairmanship of Dr. Ghulam Hussain Faizi to mourn the sudden demise of Mian Nasir Ahmed Advocate,former Tehsil Nazim Bhalwal and brother-in-law of Dr. Sikandar Hayat Warraich.

According to a spokesperson,the participants expressed deep sorrow and grief over the tragic loss,prayed for the forgiveness of the departed soul and conveyed heartfelt sympathies to the bereaved family,asking Allah Almighty to grant them patience and strength.

The meeting was attended by a large number of senior doctors and medical professionals,including Dr.Abid Khan, Dr. Captain Umar Hayat Bacha, Dr.

Tahir Munir Chaudhry, Dr. Mushtaq Ahmed Malik,Dr. Fawad Hussain,Prof. Dr. Khalid Rehan,Prof. Dr.Saifullah Goraya,Dr.Mushtaq Ahmed Cheema,Dr.Muhammad Asad Aslam,Dr.Nazar Malik,Dr. Sheikh Ameer,Dr.Ghulam Sarwar Chaudhry,Prof.Dr.Ahmed Nawaz Bhatti,Dr.Muhammad Iqbal Sami,Dr.Muhammad Khan Malik,Dr.Raja Taimoor Ahmed,Dr. Muhammad Ali Bhalwana,Dr.Afzal Warraich,Prof.Dr.Hashim Imran, Dr. Waqar Muazzam Bhatti,Dr.Muhammad Asif Chaudhry,Dr. Nasir Iqbal Mekan,Dr.Safdar Mahmood,Dr.Riaz Ahmed, Dr. Ijaz Sultan, Dr. Tariq Saleem, Dr. Adnan Afzal Gondal, Dr. Ikramul Haq (Surgeon), Dr. Amir Abbas Baloch, Dr. Ijaz Ahmed Qureshi, Dr. Abdul Haseeb Khan, Dr. Muhammad Javed Malik, and Dr. Iqbal Bhalwana among many others.

