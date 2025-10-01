PHA Holds Condolence Meeting
Umer Jamshaid Published October 01, 2025 | 01:30 PM
SARGODHA, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Oct, 2025) The Private Hospitals Association(PHA) Sargodha on Wednesday held a condolence meeting under the chairmanship of Dr. Ghulam Hussain Faizi to mourn the sudden demise of Mian Nasir Ahmed Advocate,former Tehsil Nazim Bhalwal and brother-in-law of Dr. Sikandar Hayat Warraich.
According to a spokesperson,the participants expressed deep sorrow and grief over the tragic loss,prayed for the forgiveness of the departed soul and conveyed heartfelt sympathies to the bereaved family,asking Allah Almighty to grant them patience and strength.
The meeting was attended by a large number of senior doctors and medical professionals,including Dr.Abid Khan, Dr. Captain Umar Hayat Bacha, Dr.
Tahir Munir Chaudhry, Dr. Mushtaq Ahmed Malik,Dr. Fawad Hussain,Prof. Dr. Khalid Rehan,Prof. Dr.Saifullah Goraya,Dr.Mushtaq Ahmed Cheema,Dr.Muhammad Asad Aslam,Dr.Nazar Malik,Dr. Sheikh Ameer,Dr.Ghulam Sarwar Chaudhry,Prof.Dr.Ahmed Nawaz Bhatti,Dr.Muhammad Iqbal Sami,Dr.Muhammad Khan Malik,Dr.Raja Taimoor Ahmed,Dr. Muhammad Ali Bhalwana,Dr.Afzal Warraich,Prof.Dr.Hashim Imran, Dr. Waqar Muazzam Bhatti,Dr.Muhammad Asif Chaudhry,Dr. Nasir Iqbal Mekan,Dr.Safdar Mahmood,Dr.Riaz Ahmed, Dr. Ijaz Sultan, Dr. Tariq Saleem, Dr. Adnan Afzal Gondal, Dr. Ikramul Haq (Surgeon), Dr. Amir Abbas Baloch, Dr. Ijaz Ahmed Qureshi, Dr. Abdul Haseeb Khan, Dr. Muhammad Javed Malik, and Dr. Iqbal Bhalwana among many others.
Recent Stories
At least 10 militants killed in Quetta IBO, 2 security personnel injured
KSE-100 index hits record high, crosses 166,000 points
UAE-Malaysia CEPA enters into force
Japanese delegation commends Emirates National Schools’ excellence, global lea ..
Wisden names Saim Ayub in Asia Cup 2025 XI despite flop show
China expects tourism boom with National Day holiday
UAE leaders congratulate President of Palau on Independence Day
In presence of Khaled bin Mohamed bin Zayed, Tahnoon bin Zayed chairs meeting of ..
Vivo V60 Now Available across Pakistan: Crafted for Stunning Wedding Portraits
Abu Dhabi to host European Arab Medical Congress October 9
SC Capital Partners, CapitaLand Investment launch GCC real estate industrial fun ..
UAE-Australia CEPA enters into force
More Stories From Pakistan
-
Ahsan felicitates China on National Day9 minutes ago
-
PHA holds condolence meeting9 minutes ago
-
At least 10 militants killed in Quetta IBO, 2 security personnel injured11 minutes ago
-
NA body on Railways defers discussion on bill19 minutes ago
-
14 power thieves netted19 minutes ago
-
15 criminals held19 minutes ago
-
Tax return awareness seminar held19 minutes ago
-
DPM chairs meeting to discuss cooperation with regional countries19 minutes ago
-
Three persons injured in clash between rival groups19 minutes ago
-
3800 grams drugs, illegal weapons recovered in raid39 minutes ago
-
Teachers must prepare students to compete globally: Dr Asif39 minutes ago
-
OGDC announces gas, condensate discovery at Bitrism East-1 Well in Khairpur, Sindh49 minutes ago