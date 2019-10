PIMS decides to fill vacant posts

================================================Islamabad (UrduPoint / Pakistan Point News / Online - 13th October, 2019) ================================================Islamabad (UrduPoint / Pakistan Point news / Online - 13th October, 2019) ================================================Islamabad (UrduPoint / Pakistan Point News / Online - 13th October, 2019) ================================================Islamabad (UrduPoint / Pakistan Point News / Online - 13th October, 2019) ================================================Islamabad (UrduPoint / Pakistan Point News / Online - 13th October, 2019) ================================================Islamabad (UrduPoint / Pakistan Point News / Online - 13th October, 2019) ================================================Islamabad (UrduPoint / Pakistan Point News / Online - 13th October, 2019) ================================================Islamabad (UrduPoint / Pakistan Point News / Online - Islamabad, October 13 (Online) PIMS administration has decided to fill the vacant posts.

According to sources Prime Minister Imran Khan's Special Assistant for Health Dr.

Zafar Mirza has said that from 1 to 5 scale 286, 6 to 16 138 posts will be filled. He further said that 42 positions in the hospital are being upgraded. For this purpose publications will be made soon through newspapers. He added that health is the top priority of Prime Minister Imran Khan.