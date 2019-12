Pishtakhara, Peshawar City given status of Sub-Divisions

(@FahadShabbir)

PESHAWAR, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Dec, 2019 ) :The Khyber Pakhtunkhwa government declared two local areas included Pishtakhara and Peshawar City areas as to Sub-Divisions (Thesils) of the district.

In a notification issued by Revenue and Estate Department KP on Friday.

The Peshawar City area shall consist of 35 Patwar Halqas included Mahal Lal Ahmad, Mahal Saloo,Mahal Tirahi, Mera Hyderabad, Hazar Khwani, Deh Bahadar, Landi Yarghajo, Achar, Pahari Pura, Tukra No.1, Abadi Peshawar, Bhana Mari, Tukra No.3, Dheri Baghbanan, Shah Dhand, Mahal Kakshal, Abadi Mahal Kakshal, Nothea, Swati, Mahal Gabri, Peshawar Cantt:, Pawaka, Safaid Dheri, Tahkal Payan, Haji Pandoo, Nodeh Bala, Garhi Babu, Palosai Utozai, Palosai Talarhzai, Palosai Maqdarzai, Takhal Bala No.1, Tahkal Bala No.2, Malkandher, Regi Lalma and Achini Payan, 48 mouzajat namely Mahal Lal Ahmad, Mahal Saloo,Mahal Tirahi, Mera Hyderabad, Hazar Khwani, Deh Bahadar, Landi Yarghajo, Achar, Pahari Pura, Gahri Rahim dad,Tukra No.1, Abadi Peshawar, Bhana Mari, Tukra No.3, Dheri Baghbanan, Kotla Mohsin Khan, Shah Dhand, Mahal Kakshal, Abadi, Mahal Kakshal, Nothea, Charkhana Swati, Jaba Jangal, Nodeh Payan, Mahal Gabri, Cantt: Peshawar, Abdra, Pawaka, Safaid Dheri, Gahri Abdul Majeed,Tahkal Payan, Haji Pandoo, Nodeh Bala, Shagai Hindkiyan Garhi Babu, Palosai Utozai, Palosai Talartzai, Palosai Piran.

Palosai Maqdarzai, Takhal Bala No.1, Takhal Bala NO.2, Regi, Badazai, Malkandher, Regi Uttizai, Regi Yousafzai, Regi Rukizai, Regi Lalma and Achini Payan.

Similarly, the Pishtakhara area shall have the status of Tehsil and shall consist of 20 Patwar Halqas namely Pishtakhara Bala, Pishtakhara Payan, Sarband, Landi Akhun Ahmad, Sango, Bazid Khel, Ahmad Khel, Alizai, Utmanzai, Sheikh Muhammadi, Achini Bala, Mushtarzai, Masho Khel, Anizai, Qara Khel, Sheikhan, Shahab Khel, Saleman Khel, Masho Gaggar and Balolzai and 26 mouzajat namely Garhi Sikandar Khan, Pishatakhara Bala and Payan, Sarband, Landi Akhun Ahmad, Tukra No.5 Landi Bala, Sangu, Bazid Khel, Ahmad Khel, Alizai, Utmanzai, Sheikh Muhammadi, Achini Bala, Mushtarzai, Masho Khel, Anizai, Qara Khel, Masho Peki, Sheikhan, Shahab Khel, Garhi Mali Khel, Barkas, Suleman Khel, Masho Gaggar and Balolzai.