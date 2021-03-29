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PM Praises MBS Over His New Initiative Of Green Saudi Arabia

Fida Hussnain (@fidahassanain) 2 minutes ago Mon 29th March 2021 | 05:41 PM

PM praises MBS over his new initiative of Green Saudi Arabia

Prime Minister Imran Khan praised Saudi Crown Prince Mohammad Bin Salman by calling him brother for launching new initiative of “Green Saudi Arabia and Green Middle East”.

ISLAMABAD: (UrduPoint/UrduPoint / Pakistan Point News-March 29th, 2021) Prime Minister Imran Khan appreciated Saudi Crown Prince Mohammad Bin Salman for his new initiative of “Green Saudi Arabia” and “Green middle East”.

Taking to Twitter, the Prime Minister called him Saudi Crown Prince Mohammad Bin Salman as “brother” while appreciating his new initiatives.

He wrote: “Am delighted to learn of "Green Saudi Arabia" & "Green Middle East " initiatives by my brother, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman! Have offered our support on these as there are many complementarities with our "Clean & Green Pakistan" & "10 Billion-Tree Tsunami,”.

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Pakistan Imran Khan Tsunami Prime Minister Twitter Saudi Saudi Arabia Middle East

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