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President Confers Civil Awards To 184 Pakistanis, Foreigners For Excellence, Services
Fahad Shabbir (@FahadShabbir) 3 minutes ago Fri 14th August 2020 | 04:47 PM
President Dr Arif Alvi Friday conferred Pakistan's civil awards to 184 Pakistanis and foreigners in recognition of their services to Pakistan and showing excellence in their respective fields
ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Aug, 2020 ) :President Dr Arif Alvi Friday conferred Pakistan's civil awards to 184 Pakistanis and foreigners in recognition of their services to Pakistan and showing excellence in their respective fields.
Among the civil awards conferred by the president on Independence day included Nishan-e-Imtiaz, Hilal-e-Imtiaz, Hilal-e-Quaid-e-Azam, Sitarah-e-Pakistan, Sitarah-e-Shujaat and Sitarah-e-Imtiaz. The other categories included Pride of Performance, Sitarah-e-Quaid-e-Azam, Sitarah-e-Khidmat, Tamgha-e-Pakistan, Tamgha-e-Shujaat, Tamgha-e-Imtiaz and Tamgha-e-Quaid-e-Azam.
The investitures ceremony for the said awards would be held on March 23, 2021, according to a Cabinet Division press release.
Following is the list of the awards and the would-be recipients along with the fields they served in.
NISHAN-I-IMTIAZ Sadeqain Naqvi Arts (Painting/Sculpture) Prof. Shakir Ali Arts (Painting) Zahoor ul Haq (Late) Arts (Painting/ Sculpture) Ms. Abida Parveen Arts (Singing) Dr. Jameel Jalibi Muhammad Jameel Khan (Late) (Sindh) Literature (Critic/Historian) Ahmad Faraz (Late) (KP) Literature (poetry) HILAL-I-IMTIAZ Prof. Dr. Anwar ul Hassan Gillani (Sindh) Science (Pharmaceutical Sciences) Dr. Asif Mahmood Jah (Punjab) Public Service HILAL-I-QUAID-I-AZAM Jack Ma (China) Services to Pakistan SITARA-I-PAKISTAN Kyu Jeong Lee (Korea) Services to Pakistan Salma Ataullahjan (Canada) Services to Pakistan SITARA-I-SHUJA'AT Jawwad Qamar (Punjab) Gallantry Safia (Shaheed) (KP) Gallantry Hayatullah (KP) Gallantry Malik Sardar Khan (Shaheed) (KP) Gallantry Mumtaz Khan Dawar (Shaheed) (KP) Gallantry Hayat Ullah Khan Dawar Hurmaz (Shaheed) (KP) Gallantry Malik Muhammad Niaz Khan (Shaheed) (KP) Gallantry Sepoy Akhtar Khan (Shaheed) (KP) Gallantry Muhammad Naveed Sadiq (Punjab) Gallantry Mahar Muhammad Yasir Manzoor (Shaheed) (Punjab) Gallantry Shafqat Ullah Malik (KP) Gallantry Prof. Dr. Mustafa Kamal Pasha (Shaheed) (Punjab) Gallantry Prof. Hafiz Maqsood Ahmad (Shaheed) (Punjab) Gallantry Dr. Bashir Ahmad (Shaheed) (Punjab) Gallantry Dr. Khalid Masood Qaisrani (Shaheed) (Punjab) Gallantry Dr. Muhammad Asif (Shaheed) (Punjab) Gallantry Dr. Shafqatullah (Shaheed) (Sindh) Gallantry Dr. Younas Channa (Shaheed) (Sindh) Gallantry Dr. Wilayat Ali Gopang (Shaheed) (Sindh) Gallantry Prof. Dr. Muhammad Javed (Shaheed) (KP) Gallantry Dr. Munir Khan (Shaheed) (KP) Gallantry Dr. Usama Riaz (Shaheed) (Gilgit-Baltistan) Gallantry Malik Ashder (Shaheed) (Gilgit-Baltistan) Gallantry Dr. Muhammad Ikhlaq (Shaheed) (Azad Jammu & Kashmir) Gallantry SITARA-I-IMTIAZ Abdul Hamid (Punjab) Science (Physics) Raja Shahid Nazir (Punjab) Engineering (Mechanical) Abdul Majeed Tilokar (Punjab) Engineering (Metallurgy) Dr. Sajid Baloch (Punjab) Engineering (Electronics) Naeem Ullah Dar (Punjab) Engineering (Mechanical) Haider Ali Bhatty (Punjab) Engineering (Aerospace) Muhammad Saleem (Punjab) Engineering (Chemical) Amin Bahadur (KP) Engineering (Mechanical) Faizan Mansoor (Islamabad) Engineering (Nuclear Safety Regulation) Muhammad Aniq (Sindh) Engineering (Civil) Prof. Dr. Nisar Ahmed Siddiqui (Late) (Sindh) education Prof. Dr. Farhan Saif (Punjab) Education Bushra Ansari (Sindh) Arts (Acting) Talat Hussain (Sindh) Arts (Acting) Muhammad Imran Qureshi (Punjab) Arts (Miniature/ Painting) Sultana Siddiqui (Sindh) Arts (Drama Writer/Director/Producer) Syed Farooq Qaiser (Punjab) Arts (Puppeteer/Writer) Naeem Altaf Bukhari (Punjab) Arts (Anchorperson) Abdul Qadir (Late) sports (cricket) Sr. Ruth Lewis (Late) Public Service Brig. Rana Arfan Shakeel Ramay (Punjab) Public Service Lt. Col. Farooq Shahbaz (Punjab) Public Service Prof. Dr. Khalid Mahmood (Sindh) Public Service Sabina Khatri Public Service Ahmed Irfan Aslam Public Service Adnan Asdar Ali (Sindh) Philanthropy Pir Syed Lakht e Hassanain (Punjab) Philanthropy PRESIDENT'S AWARD FOR PRIDE OF PERFORMANCE Ms. Ruth Wenny Lekardal (Sweden) Services to Pakistan Liaqat Ali (Punjab) Science (Laser & Optics) Dr. Muhammad Fuzail (KP) Science (Chemistry) Dr. Kiran Iqbal (Sindh) Science (Chemistry) Dr. Qurrat-ul-Ain (KP) Science (Plasma Physics) Inam Ur Rehman (Punjab) Engineering (Nuclear) Munir Ahmed (Punjab) Engineering (Process Control & Aging Management) Dr. Shakeel Abbas Rofi (Sindh) Engineering (Nuclear) Umar Asghar (Punjab) Engineering (Electrical) Dr. Muhammad Mazhar Iqbal (Punjab) Engineering (Chemical) Dr. Amir Shahzad (Punjab) Engineering Zahid Noor Peracha (Sindh) Engineering (Electronics) Saleem Akhtar (Punjab) Engineering (Mechanical) Prof. Dr. Khalid Masud Gondal (Punjab) Education Prof. Dr. Raisa Begum Gul (KP) Education (Nursing) Naimatullah alias Naimat Sarhadi (KP) Arts (Film Acting) Ms. Saima Shah alias Resham (Punjab) Arts (Film Acting) Humayun Saeed (Sindh) Arts (Acting) Ms. Sakina Samo (Sindh) Arts (Acting) Muhammad Ali Shyhaki (Sindh) Arts (Singing) Ms.
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