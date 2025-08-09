Two Profiteers Arrested
Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published August 09, 2025 | 04:30 PM
SARGODHA, (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Aug, 2025) The district administration arrested two shopkeepers over profiteering in various parts of city, here on Saturday.
According to official sources,the price control magistrates inspected various points in the city and found that shopkeepers namely - Waris and Ashraf -- were involved in profiteering.
The magistrates got registered cases and also imposed fines on them.
