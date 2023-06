The semifinal lineup of under 18 category of the ongoing 1st Quaid-e-Azam National Championship 2023 was completed here at Mushaf Squash Complex, Islamabad on Monday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jun, 2023 ) :The semifinal lineup of under 18 category of the ongoing 1st Quaid-e-Azam National Championship 2023 was completed here at Mushaf Squash Complex, Islamabad on Monday.

On 4th day of the championship 2nd round matches of Boys U-9, U-11, U-13, U-15, U-17, U-19, Girls U-15 were also held.� Detailed results are under :- Boys U-9: Abdul Moid PB bt Azan Zafaryab PAF 11/0,11/3,11/0 12min, Huzaifa KP bt Essa Nafey KP 11/5,11/6,11/6 13 min, Arshan Aslam PB bt Abdul Hadi 11/3,11/0 10min, Rayan Zaman KP bt Abdullah Riaz 11/3,11/2,11/3 16min, Abubakar KP bt Hassan Ali PB 9/11,11/5,11/5,11/9 18min, Abdullah Khan KP 11/9,11/6,11/3 14min, Atif Ali Naz� bt Abdur Rehman KP 11/4,11/5,8/11,11/3 19 min, Syed Ali Abbas PB bt M Nehaal KP 13/11,11/4,11/5 17min.

Boys U-11: Ibrahim Ahmed PB bt Salman Adnan PB 11/5,11/1,11/3 12min, Harmas Raja PB bt Salman Tahir PB 11/1,11/2,11/3 09min, Ahmed Safwan KP bt Ayan Mehboob KP 11/4,11/9,11/5 20min, Anas Rafeh KP bt Mustafa KP� 11/3,11/5,11/0 14min, M Mustafa PB Aziz Ali Naz KP 11/2,9/11,11/8,11/2 18min, Ahmed Ali Naz KP bt Golden Arif PB 11/5,11/8,11/4 12min, Jasim Afridi bt M Safder 11/8,8/11,11/9 11/9 21min, Umer Ashraf KP bt Syed Zain Ali� PB 11/7,11/6,11/9 25min.

Boys U-13: M Fawad KP bt Faizan Ali PB 11/7,11/7,11/9 22min, Umer Afzal PB bt Inshal Abbas PB 11/9,7/11,11/4,11/6 20min, Danish Skindar bt M Ahmed PB 11/3,11/0,11/3 14min, Sohail Adnan PB bt Itban Rasheed KP 11/1,11/5,11/2 15min, Ahmed Ali PB bt Shahnawaz PB 7/11,13/11,11/3,11/5 24 min, Malik Muhammad PAF bt M Sudais Nazir 11/9,11/8,9/11,11/4 27min, Mamoon PAF bt Amir Adnan PB 11/6,11/6,12/10 20min, Ali Amir PB bt Zarak Zafaryab PAF 11/3,11/5,11/3 15min Boys U-15: Ibrahim Zeb KP bt Arman Ali 11/5,11/9,11/4� 17min, Noman Khan ARMY bt Abdullah Zaman PAF 16min, Abdul Ahad SIN bt M Rehan KP 11/6,12/10,11/8 18 min, Azan Ali Army bt Kamran PB 11/3,11/3,11/8 16min, Yahya PAF bt Rehan Bahdur 11/7,11/4,11/9 24min, Haris Zahid PAF bt Mustafa Irfan PAF 8/11,11/4,11/8,8/11,12/10 32min, Mubeen Khan PAF bt Hamza Khan PAF 11/6,11/5,11/6 18min, Ahmed Khalil PAF bt M Ali KP 5/11,11/5,11/7,11/3 22min.

Boys U-17: Oubaid Ullah KP bt Adnan Zaman SIN 4/11,11/3,11/5,5/11,1/4 30min, M Shamlan KP bt Abdullah Arsalan PB 11/4,11/6,11/3 18min, Huraira Khan KP bt M Furqan KP 11/5,11/6,11/7 14min, Ibrahim Mohib KP bt Rayan Mohib KP 9/11,11/5,11/7,9/11,11/7 35min, Zaman Khan SIN bt Sikandar PB 11/3,11/4,11/7 16min, Abdullah Nadeem PB bt Noor Khan KP 11/2,11/2,12/10 2min, Usman Tahir PB bt Zohaib Ali PB 15/13,11/3,8/11,11/8 26min, Umair Arif KP bt Abdul Rehman KP 11/5,11/4,11/4 14min Boys U-19 (PSA Event): Anas Ali bukhari PB bt Hamza Shoukat PB 11/5,11/6,11/7 20min, M Ammad PAF bt M Baber PB 11/3,11/6,11/4 13min, Anas Dilshad SIN bt Nawab Shah KP 11/5,11/3,11/6 19min, Asher Butt PB bt Zain Anwer PB 11/7,7/11,5/11,11/7,11/4 40min, Usman Nadeem PB bt Azan Khalil KP 11/8,11/7,11/8 20min, Mehmood Mehmood PB bt Yaseen Khattak KP 10/12,7/11,11/9,11/7,11/4 45min, Abdullah Nawaz PAF bt Kalim Kifayat PB 11/6,11/9,11/9 21min, Varun Asif PB bt Khaqan malik PB 4/11,15/13,11/3,11/8 16min GU-15 (1st Round): Ayesha Shahbaz PB bt Zainab Jilani KP 11/4,11/8,11/1 17min, Maliha KP bt Aima Fawad PB 11/1,11/3,11/2 12min, Sehrish SIN bt Nimra Rehman KP 11/6,11/1,11/8� 14min, Zynab Fatima PAF bt Zayba Zubair SIN 11/8,11/4,11/8 19 min, Rania Qazi bt Faiqa KP 11/1, 11/4, 11/3 10 min, Anusha bt Zymal Khan 5/11,11/8,9/11,11/7,11/9 44min, Sunzil Safdar bt Syeda Sara Ali 11/3,11/6,11/3 20min, Wajeeha Altaf KP bt Bushra PB 11/2,11/1,11/4 13minGirls U-19 (PSA Event):Mahnoor Ali SIN bt Amna Malik Army 11/8,11/7,11/7 21min, Mehwish ali WAPDA bt Tayyaba Abbas PB 11/4,11/4,11/3 18min, Luiza Aftab PB bt Zarlish Safdar KP 11/5,11/3,11/5 20 min, Sana Bahadur Army bt Naheed Faiz KP 11/3,11/1,11/1 16min.