34th National Games: Pakistan wapda off to a flyer in tennis event

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd May, 2023 ):Hot favourites Pakistan Wapda started their campaign on a winning note in the men's singles event of the 34th National Games, trouncing a young Islamabad team 2-0 at PTF Tennis Complex Islamabad on Tuesday.

Pakistan No.1 Aqeel Khan beat the upcoming junior Ahmad Nael Qureshi 6-1, 6-1, while Muhammad Abid defeated Syed Nofil Kaleem 6-1, 6-2 to clinch the tie.

The strong PAF team beat Pakistan Navy 2-0 to make a strong entry in event.

Muhammad Shoaib defeated Taimur Malik 6-0,6-0, while Abbas Khan overpowered Noufil Malik 6-1, 6-0 to wrap up the tie.

Khyber Pakhtunkhwa beat Punjab 2-0. Barkatullah thrashed Faizan Fayyaz 6-1, 6-0, whereas Hamid Israr overcame Asad Zaman 6-2, 6-3.

The 2nd seed Pakistan Army beat HEC 2-0. Abdullah Adnan edged passed Uzair Khan 6-1, 6-2, while Huzaifa Abdul Rehman outwitted Aqib Hayat 6-2,6-1.

In the women's team event, favourites Wapda beat PAF 2-0. Pakistan No.1 Sarah Ibrahim Khan saw off Shiza Sajid 6-0, 6-1, while Ushna Suhail beat Zainab Ali Naqvi 6-0, 6-0.

In the second tie of the day, Islamabad beat� Khyber Pakhtunkhwa 2-0. Kainat Ali outclassed Oreen 6-7(1), 7-5, 6-0, whereas Mahvish Chishtie tamed Maryam 6-0, 6-0 to complete a comfortable win.

Results in brief: MEN'S TEAM EVENT(QUARTER-FINALS RESULTS) WAPDAD������� beat��� ISLAMABAD �� 2-0 SINGLES 1.������AQEEL KHAN(WAPDA)� � beat���� AHMAD NAEL QURESHI (IBD)� � � � � � 6-1 6-1 2.������MUHAMMAD ABID�������� � beat� �� SYED NOFIL KALEEM (IBD)� �������������� 6-1 6-2 PAF����� beat��� NAVY�� ���������� 2-0 SINGLES 1.������M.SHOAIB (PAF)��������������� beat���� TAIMUR MALIK(NAVY)����������������������� 6-0 6-0 2.������ABBAS KHAN(PAF)����������� beat���� NOUFL MALIK(NAVY)�������� ���������������� 6-1 6-0 KPK���� beat��� PUNJAB ��������� 2-0 SINGLES 1.������BARKATULLAH(KPK)������ �� beat���� FAIZAN FAYYAZ(PUB)����� ������������������� 6-1 6-0 2.

������HAMID ISRAR (KPK)� � � � � �beat���� ASAD ZAMAN(PUB)���� ����������������������� 6-2 6-3 ARMY� beat �� HEC ��� 2-0 SINGLES 1.������ABDULLAH ADNAN (ARMY)� ������� beat��� UZAIR KHAN(HEC)������������������ 6-1 6-2 2.������M. HUZAIFA (ARMY)� � � � � � � � � � � �beat���� AQIB HAYAT (HEC)����������������� 6-2 6-1 WOMEN'S TEAM EVENT ( QUARTER-FINAL RESULTS) WAPDA���������� beat��� PAF� ��� 2-0 SINGLES 1.������SARA MAHBOOB(WAPDA) ��������� beat�� � SHIZA SAJID(PAF)�� ���������������� 6-0 6-1 2.������USHNA SOHAIL (WAPDA)� � � � � � beat���� ZAINAB ALI NAQVI (PAF)�������� 6-0 6-0 ISLAMABAD��� beat��� KPK� �� 2-0 SINGLES 1.������KAYNAT ALI( IBD)� � � � � � � � � beat��� OREEN(KPK)����� ��������������������� 6-7(1) 7-5 6-0 2.������MEHVISH CHISHTIE(IBD)� � �beat�� � MARYAM(KPK)���� ������������������ 6-0 6-0 ARMY� beat��� HEC ��� 2-0 SINGLES 1.������AMNA ALI QAYYUM(ARMY) ������� beat� �� SHIMZA NAZ (HEC)� �������������� 6-3 6-4 2.������MAHIN AFTAB (ARMY) ��������������� beat���� RAHAT-UL-AMIN (HEC)���������� 6-0 6-0� BALOCHISTAN����������������������� VS������� SINDH SINGLES1.������LATIFA (BAL)� � � � � � � � � � � � � � � beat� YUMAN MALIK (SINDH)��������������������� 6-3 3-6 6-3���2.������TAHREEM YOUSAF (SINDH)� � beat� ZARA (BAL)