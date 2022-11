6th Sheheryar Malik Memorial Open Tennis Championship: Abdullah, Nail in QFs

Abdullah Adnan, Ahmad Nail, Murtaza brothers and others reached the quarterfinals of the 6th Sheheryar Malik Memorial Pakistan Open Tennis Championship 2022 here at Sports Board Punjab Tennis Academy Nishtar Park Sports Complex, on Tuesday

LAHORE, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2022 ) :Abdullah Adnan, Ahmad Nail, Murtaza brothers and others reached the quarterfinals of the 6th Sheheryar Malik Memorial Pakistan Open Tennis Championship 2022 here at sports board Punjab Tennis academy Nishtar Park Sports Complex, on Tuesday.

In the men's singles pre-quarterfinals, Ahmad Nael beat Hasheesh Kumar 6-3, 7-6, Muzamil Murtaza beat Faizan Fayyaz 6-3, 6-1, Mudassar Murtaza beat Mahatir Muhammad 6-3, 6-2, Yousaf Khalil beat Semi Zeb Khan 6-0, 6-4, Abdullah Adnan beat Ahmad Babar 6-1, 5-7, 6-0, Mohammad Shoaib beat Imran Bhatti 6-0, 6-2.

In the boys U-18 first round, Bilal Asim beat Yafat Nadim 6-1, 6-0, Asad Zaman beat Rehan Shahid 6-3, 6-2, Saif Ullah beat Mustansir Ali Khan 6-2, 6-1, Abdul Hanan Khan beat Hamza Rehmat 6-1, 1-6, 6-3, Hasheesh Kumar beat M Talha Khan 6-1, 6-1, Hussnain Ali Rizwan beat Hamza Jawad 6-3, 6-3, Hamid Israr beat Abubakar Khalil 6-1, 6-0, Ahmad Nael beat Ahtesham Humayun 6-2, 6-1, Mohammad Salaar beat Hassan Ali 6-1, 6-3, Shehryar Anees beat Uzair Khan 6-4, 7-5, Shahsawar Khan beat Hassan Raza Khan 6-1, 6-0, Kamran Khan beat Shahzain Zahid 6-0, 6-4 and Mahatir Muhammad beat Arman Kamran 6-1, 6-1.

In the boys U-14 first round, M Umair Ali beat Mohammad Taha Malik 4-1, 4-1, Razik Sultan beat Harris Bajwa 4-0, 5-3, Abdur Rehman beat Mohammad Uzair 4-0, 4-1, Mohammad Sohaan Noor beat Eesa Bilal 4-1, 4-1, Junaid Khan beat Ihsan Ullah 4-2, 4-2, Zohaib Afzal Malik beat Aalay Husnain 4-0, 4-1 and Hamza Ali Rizwan beat Saif Ullah 4-0, 4-0.

In the boys U-12 first round, Abdur Rehman beat Haziq Areejo 4-1, 4-0, Junaid Khan beat Aliyan Ali 4-0, 4-2, Ali Bachani beat Mohammad Umar Ali 4-0, 4-1, Mohammad Ibrahim Gill beat Safi Ullah 1-4, 4-1, 4-2, Muaz Shahbaz beat Abdul Malik 5-3, 4-1, Razik Sultan beat Mohammad Rehan 4-0, 4-0, Majid Ali beat Ahmad Yawar 4-1, 4-0, Harris Bajwa beat Ayyan Shahbaz 4-2, 4-2 and Ihsan Ullah beat Musa Anees 4-0, 4-0.