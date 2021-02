Adelaide International day one results

Results of matches played at the WTA Adelaide International tennis tournament in Adelaide on Monday (X denotes seed)

Round One Danielle Collins (USA) bt Zheng Saisai (CHN) 7-6 (7/5), 6-1 Wang Qiang (CHN X8) bt Olivia Gadecki (AUS) 6-4, 6-3Shelby Rogers (USA) bt Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 7-6 (7-4)Anastasija Sevastova (LAT) bt Carolina Garcia 6-2, 6-4