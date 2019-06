Ahmed Chaudhary continued his winning streak to cause another major upset in the 3rd SNGPL All Pakistan Tennis Championships-2019 by eliminating 6th Seed Hira Ashiq in the quarterfinals 6-4, 6-4 here at PTF Complex, Islamabad on Wednesday

ISLAMABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 26th Jun, 2019 ):Ahmed Chaudhary continued his winning streak to cause another major upset in the 3rd SNGPL All Pakistan Tennis Championships-2019 by eliminating 6th Seed Hira Ashiq in the quarterfinals 6-4, 6-4 here at PTF Complex, Islamabad on Wednesday.

He will now face Shahzad Khan in the first semifinal, who toiled hard to win his encounter against Mudassir Murtaza in a two set match 6-3, 7-5.

The second semifinal will be played between Muzamil and Abid ali Akbar.

Matches in the pre-quarterfinals and quarterfinals of different categories were played on day four.

Following are the results of Day-4 (25th June, 2019).

Ladies Singles Pre-Quarterfinals: Sarah Mansoor W/O Qudsia Raja; Mariam Mriza beat Marukh Farooqi, 6-0, 6-1; Esha Jawad Beat Zara Umer 6-3, 6-4; Mehaq Khokhar beat Syeda eraj Batool Zaida 6-2, 6-0; Zahra Suleman W/O Uzma Waqar; Noor Malik W/O Aleem Azina; Hania Nabeel beat Shiza sajid 6-1, 6-0; Sara Mehboob Khan W/O Shaida; Men's Singles Quarterfinals: Ahmed Chaudhary beat Hira Ashiq 6-4, 6-4; Shahzad Khan Beat Mudassir Murtaza 6-3, 7-5; Abid Ali Akbar Beat Yousaf Ali, 6-4, 6-0: Muzamil Murtaza Beat Barkatullah 6-3, 7-5; Men's Doubles Pre-Quarterfinals: Yousaf Khalil/Huzaifa Abdur rehman beat ijaz khan/ barkatullah 6-2, 6-4; Abdal Haider/Babar ali Akbar beat Shakir Ullah/ Abbas khan 6-4, 6-4; Noman Aftab/ yousaf Ch. Beat Ikram Ullah/ Tahir Ullah 6-1, 6-4; Ahmed Babar/ Saqib beat Shaheen Mehmood & Shahid Afridi 6-3, 3-6, 11- 9; Men's Doubles Quarterfinals: Shahzad/ M. Abid beat Yousaf Khlail /Huzaifa Abdul rehman, 6-4, 6-2; Hira Ashiq/ Malik Abdul Rehman beat Babar ali akbar/ Abdal Haider 6-2, 6-1; Girl's U-18 Singles Quarterfinals: Azeena Aleem beat Sara Khan 6-3, 1-6, 6-3; Sheeza Sajid Beat Aleem Sahar 6-2, 6-3; Boys U-18 Singles Quarterfinals: Ahmed Kamil beat M.Huzaifa Khan 6-0, 6-1; Aqib Hayat (SNGPL) beat Faizan faiz 6-1, 6-1; Subhan Bin Salik beat M. Abdullah 6-1, 6-1; Sami Zaib (SNGPL) beat Nalaan Abbas 6-1, 6-2; Boys U-16 Singles Pre-Quarterfinals: Nilan Abbas beat Hasham Khan 6-1, 6-1 : Uzair Khan beat Hamza Asim 4-6, 6-1, 6-3: Faizan Faiz Beat Bilal Asim 7-5, 6-4: Huzaifa Khan beat Rizwan faiz 6-1, 6-3: Sami Zaib beat Zeeshan Tariq 6-1, 6-3: Hassan ali Beat M. Talha Khan 6-1, 6-3: Sulman Shakeel Beat huzaima Abdul Rehman 6-3, 6-3 : Hamid Israr beat Zeeshan Omer 6-4, 6-4; Boys U-14 Singles Quarterfinal: Hamid Israr beat Hamza Jawad 4-1, 2-4, 4-0; Huzaima A Rehman beat Ahmed Nael Qureshi 4-1, 4-2; Zeeshan Omer beat Bilal asim 1-4, 4-2, 5-3 (6); Uzair Khan beat Shah sawar 4-1, 4-2; Boys and Girls U-12 Singles Pre-Quarterfinals: Hamza Roman beat M. Haaziq 6-1; Ali Zain beat Amna Ali 6-2; Shah sawar beat Hania Minhas 6-2; Moaez Gul beat Abu Bakar 6-2; Hammad Masood beat Alina Suleman 6-1; Subhan Sehar W/O Hamza Ali Rizwan; Amir MAzari W/O Sheeza; Asad Beat Abdul Malik 6-2; Boys and Girls U-10 Singles Quarterfinals: Homza Roman (SNGPL) beat Mahnoor Farooqi 4-0, 4-0; Amir Mazari beat Abdul Rehman 4-0, 4-1; Hania Minhas Beat M.

Haziq 4-1, 4-1; Nabeel W/O Hamza ali Rizwan; Following are the results of Day-3 (24th June, 2019): Men's Singles Second Round: Ahmed Chaudhary beat Muhammad Abid 7-6(2) 7-6(6); Heera Ashiq beat Shahid Afridi 6-4, 6-4: Mudassar Murtaza beat Abdaal Haider 6-1, 6-1; Shahzad Khan beat Shakirullah Khan 6-2, 6-2; Abid Ali Akber beat Huzaifa Abdul Rehman 6-1, 6-2; Yousaf Khalil beat Babar Ali Akber 6-2, 7-6(8); Barkat ullah beat Ahmed Babar 4-6, 6-3, 6-2, Muzamil Murtaza beat Ahmed Kamil 6-3, 6-4; Boys U-18 Singles Second Round: Ahmed Kamil beat Muhammad Asim 6-1 6-0; M.Huzaifa Khan beat Muhammad Aqib 6-0, 6-1; Aqib Hayat beat Muhammad Hadin 6-2, 6-0; Faizan Fayyaz beat Hamza Imran 6-1, 6-2; Subhan Bin Salik beat Muhammad Ali 6-3, 6-3; Nalian Abbas beat Qambar Husnain 6-0, 6-3, Muhammad Abdullah beat Danish Raza 6-1, 6-2, Sami Zain beat Hasham Khan, 7-5, 6-3; Boys U-16 Singles First Round: Hasham Khan W/O Saleem Humayun; M.Hamza Asim beat Abdullah Minhas 6-, 6-1; Bilal Asim beat Muhammad Aqib 6-3,6-2; Huzaifa Khan beat Ahmed Nael Qureshi 6-1, 6-1; Sami Zeb W/O Faizan Shahid; M.Talha Khan beat Hamid Yaqub 6-4, 6-0; Huzaima Abdul Rehman beat M.Farzam Raja 6-1, 6-2; Kashan Umer beat Kamran Khan 7-5, 6-1, M. Talaha Khan Beat Amir Yaqub 6-4, 6-0; Boys U-14 Singles Second Round: Hamid Israr beat Ibrahim Cheema 4-0, 4-0; Hamza Jawad beat Ali Zain 4-0, 4-2; Ahmed Ali Nael beat Hadi Zulfiqar 4-0, 4-0; Hamza A.Rehman beat M.Hamza Aasim 4-0, 4-2; Bilal Asim beat Yahya Musa Luni 4-1, 4-1; Shahsawar beat Hamid Qaqub 4-2, 4-2; Uzair Khan beat Asad 4-2 4-1, Kashan Umer beat Kamran Khan 4-0, 3-5, 5-3; Boys and Girls U-12 Singles Second Round: M. Haaziq Aasim beat M.Yahya Raja 6-3; Amna Ali Qayum beat Ryaan Saud 6-4; Ali Zain beat Abdul Basit 6-0; Haniya Minhas beat Sameer Masood 6-0; Shahswar Khan beat Anum Akbar 6-0; Aleena Suleman beat Yashar Tarar 6-2; Ammar Masood Abbasi W/O Jamal Shah; Subhan Sahir beat Uzair Masood 6-2; Hamza Ali Rizwan beat Ibrahim Cheema 6-1; Amir M.Mazari beat Hashir Ahmed Aslam 6-3; Sheeza W/O Uzair Bin Abbasi; Zohaib Afzal beat Haris Saleman Bajwa 6-0; Asad beat M.Taha Raja 6-0; Boys and Girls U-10 Singles Second Round:Homza Roman beat Lalarukh 6-0; Mahnoor Farooqi beat Gul Fatima 6-4; Amir Mazari beat Abdul Rehman 6-1; M. Haaziq Masood beat Sameer Masood 6-0; Minhas Haniya beat M.Taha Raja 6-0; Nabeel Qayum beat Haris Salman Bajwa 6-1; Hamza Ali Rizwan beat Mahrukh 6-0, Abdul Rehman beat M. Hassan 7-5.