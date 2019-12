Results Friday from the men's World Cup downhill at Bormio, which replaced last week's cancelled race at Val Gardena, Italy

Bormio, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Dec, 2019 ) :results Friday from the men's World Cup downhill at Bormio, which replaced last week's cancelled race at Val Gardena, Italy: 1.

Dominik Paris (ITA) 1:49.56 2. Beat Feuz (SUI) 1:49.95 3. Matthias Mayer (AUT) 1:49.98 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:50.59 5. Maxence Muzaton (FRA) 1:50.69 6. Matthieu Bailet (FRA) 1:50.79 7.

Brice Roger (FRA) 1:50.93 8. Travis Ganong (USA) 1:51.04 9. Thomas Dressen (GER) 1:51.08 10. Johan Clarey (FRA) 1:51.11 11. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:51.21 12. Hannes Reichelt (AUT) 1:51.23 13.

Urs Kryenbuehl (SUI) 1:51.38 14. Adrien Theaux (FRA) 1:51.54 15. Max Franz (AUT) 1:51.55 16. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:51.65 17. Nicolas Raffort (FRA) 1:51.70 18. Mattia Casse (ITA) 1:51.75 19.

Nils Allegre (FRA) 1:51.

76 20. Kjetil Jansrud (NOR) 1:51.84 20. Otmar Striedinger (AUT) 1:51.84 22. arlo Janka (SUI) 1:52.10 23. Romed Baumann (GER) 1:52.13 24. Josef Ferstl (GER) 1:52.21 24. Steven Nyman (USA) 1:52.21 26.

Dominik Schwaiger (GER) 1:52.23 27. Christopher Neumayer (AUT) 1:52.36 28. Benjamin Thomsen (CAN) 1:52.48 29. Emanuele Buzzi (ITA) 1:52.56 30.Daniel Danklmaier (AUT) 1:52.61 Did not finish: Vincent Kriechmayr (AUT) World Cup downhill standings 1.

Beat Feuz (SUI) 240pts 2. Dominik Paris (ITA) 204 3. Thomas Dressen (GER) 141 4. Johan Clarey (FRA) 126 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 116 Overall World Cup standings 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 379 2. Dominik Paris (ITA) 349 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 3444. Matthias Mayer (AUT) 3175. Vincent Kriechmayr (AUT) 312