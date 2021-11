Alpine skiing: World Cup results

Lech, Austria, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Nov, 2021 ) :results from the women's World Cup parallel event at Lech on Saturday: 1. Andreja Slokar (SLO), 2. Thea Louise Stjernesund (NOR), 3.

Kristin Lysdahl (NOR), 4. Marta Bassino (ITA), 5. Sara Hector (SWE), 6. Marte Monsen (NOR), 7. Lena Drr (GER), 8. Tina Robnik (SLO), 9. Stephanie Brunner (AUT), 10.

Coralie Frasse-Sombet (FRA) Selected: 15.

Lara Gut-Behrami (SUI) Overall World Cup standings1. Andreja Slokar (SLO) 118 pts, 2. Mikaela Shiffrin (USA) 100, 3. Lara Gut-Behrami (SUI) 96, 4. Thea Louise Stjernesund (NOR) 92, 5. Sara Hector (SWE) 67, 6. Katharina Liensberger (AUT) 65, 7. Petra Vlhova (SVK) 60, 8. Kristin Lysdahl (NOR) 60, 9. Maria Therese Tviberg (NOR) 52, 10. Marta Bassino (ITA) 50