Alpine skiing: World Cup results and standings

Santa Caterina di Valfurva, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Dec, 2020 ) :results from the men's World Cup giant slalom race in Santa Caterina di Valfurva, Italy, on Saturday: 1. Filip Zubcic (CRO) 2min 15.06sec, 2.

Zan Kranjec (SLO) 2:15.18, 3. Marco Odermatt (SUI) 2:15.36, 4. Loic Meillard (SUI) 2:15.72, 5. Alexis Pinturault (FRA) 2:15.86, 6. Tommy Ford (USA) 2:16.04, 7. Adam Zampa (SVK) 2:16.21, 8.

Mathieu Faivre (FRA) 2:16.30, 9.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:16.37, 10. Erik Read (CAN) 2:16.54 World Cup overall standings1. Alexis Pinturault (FRA) 195 pts, 2. Filip Zubcic (CRO) 148, 3. Marco Odermatt (SUI) 140, 4. Lucas Braathen (NOR) 135, 5.

Henrik Kristoffersen (NOR) 134, 6. Zan Kranjec (SLO) 122, 7. Gino Caviezel (SUI) 100, 8. Alexander Schmid (GER) 100, 9. Loic Meillard (SUI) 95, 10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 64