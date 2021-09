Argentina team to play Australia in Rugby Championship

Argentina team to play Australia in round six of the Rugby Championship at the Gold Coast on Saturday

Brisbane, Australia, Sept 30 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Sep, 2021 ) :Argentina team to play Australia in round six of the Rugby Championship at the Gold Coast on Saturday: Argentina (15-1) Juan Cruz Mallia; Matias Moroni, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou, Rodrigo Bruni; Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez; Tomas Lavanini, Guido Petti; Enrique Pieretto, Julian Montoya (capt), Rodrigo MartinezReplacements: Facundo Bosch, Thomas Gallo, Eduardo Bello, Matias Alemanno, Francisco Gorrissen, Gonzalo Garcia, Domingo Miotti, Mateo Carrerasmp/pst