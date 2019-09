Argentina team to play Tonga at Rugby World Cup

Tokyo, Sept 26 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Sep, 2019 ) :The Argentina team announced on Thursday to play Tonga in Pool C at the Rugby World Cup on Saturday: Argentina (15-1)Emiliano Boffelli; Matias Moroni, Matias Orlando, Jeronimo De La Fuente, Santiago Carreras; Benjamin Urdapilleta, Tomas Cubelli; Tomas Lezana, Marcos Kremer, Pablo Matera (capt); Tomas Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Julian Montoya, Nahuel Tetaz ChaparroReplacements: Agustin Creevy, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matias Alemanno, Javier Ortega Desio, Felipe Ezcurra, Nicolas Sanchez, Bautista Delguy.