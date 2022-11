Argentina v Saudi Arabia World Cup starting line-ups

Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2022 ) :Starting line-ups in the Group C World Cup group stage match between Argentina and Saudi Arabia in Doha's Lusail stadium on Tuesday (kick-off 1000 GMT): Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gomez; Lionel Messi (capt), Lautaro Martinez, Angel Di Maria Coach: Lionel Scaloni Saudi Arabia (4-3-3): Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Al-Bulayhi, Yasser Al-Shahrani; Mohamed Kanno, Abdulelah Al-Malki, Salman Al-Faraj (capt); Salem Al-Dawsari, Firas Al-Brikan, Saleh Al-Shehri Coach: Herve Renard (FRA) Referee: Slavko Vincic (SLO)