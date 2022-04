Atletico Madrid v Manchester City Champions League starting line-ups

Madrid, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Apr, 2022 ) :Starting line-ups for the Champions League quarter-final, second leg between Atletico Madrid and Manchester City at the Wanda Metropolitano on Wednesday (0-1 on aggregate; 1900 GMT): Atletico Madrid (5-3-2) Jan Oblak; Marcos Llorente, Reinildo Mandava, Felipe, Stefan Savic, Renan Lodi; Koke (capt), Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar; Joao Felix, Antoine Griezmann Coach: Diego Simeone (ARG) Manchester City (4-3-3) Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Kevin de Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gundogan (capt); Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva Coach: Pep Guardiola (ESP) Referee: Daniel Siebert (GER)