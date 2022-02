Atletico Madrid v Manchester United starting line-ups

Madrid, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Feb, 2022 ) :Starting line-ups in the Champions League last 16, first leg between Atletico Madrid and Manchester United at the Wanda Metropolitano on Wednesday (kick-off 2000 GMT): Atletico Madrid (3-5-2) Jan Oblak; Stefan Savic, Jose Gimenez, Reinildo Mandava; Sime Vrsaljko, Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia, Hector Herrera, Renan Lodi; Angel Correa, Joao Felix Coach: Diego Simeone (ARG) Manchester United (3-4-1-2) David De Gea; Raphael Varane, Victor Lindelof, Harry Maguire; Jadon Sancho, Fred, Paul Pogba, Luke Shaw; Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo Coach: Ralf Rangnick (GER) Referee: Ovidiu Hategan (ROM)