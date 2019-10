ATP Shanghai Masters tennis results

Shanghai, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Oct, 2019 ) : results from the ATP Shanghai Masters on Thursday (x denotes seed): 3rd round Novak Djokovic (SRB x1) bt John Isner ( USA x16) 7-5, 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE x6) bt Hubert Hurkacz ( POL ) 7-5, 3-6, 7-6 (7/5) Daniil Medvedev (RUS x3) bt Vasek Pospisil (CAN) 7-6 (9/7), 7-5 Fabio Fognini ( ITA x10) bt Karen Khachanov (RUS x7) 6-3, 7-5 Matteo Berrettini ( ITA x11) bt Roberto Bautista (ESP x8) 7-6 (7/5), 6-4Dominic Thiem (AUT x4) bt Nikoloz Basilashvili (GEO x15) 6-3, 6-4Roger Federer (SUI x2) bt David Goffin (BEL x13) 7-6 (9/7), 6-4

