ATP-WTA Adelaide International results

Results on day five of the ATP-WTA Adelaide International at Memorial Drive

Adelaide, Australia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jan, 2020 ) :results on day five of the ATP-WTA Adelaide International at Memorial Drive: Men's singles Quarter-finals Lloyd Harris (RSA) bt Pablo Carreno-Busta (ESP x4) 6-3, 6-3 Tommy Paul (USA) bt Albert Ramos (ESP) 6-3, 6-4 Andrey Rublev (RUS x3) bt Daniel Evans (GBR) 6-4, 3-6, 6-3 Women's singles Quarter-finals Dayana Yastremska (UKR) bt Donna Vekic (CRO) 6-4, 6-3Aryna Sabalenka (BLR x6) bt Simona Halep (ROU x2) 6-4, 6-2Danielle Collins (USA) bt Belinda Bencic (SUI x4) 6-3, 6-1