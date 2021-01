Australia v India fourth Test scoreboard

Brisbane, Australia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jan, 2021 ) :Scoreboard after Australia's first innings on the second day of the fourth Test between Australia and India at the Gabba on Saturday: Australia 1st innings (overnight 274-5, T. Paine 38, C. Green 28) D. Warner c Sharma b Siraj 1 M. Harris c Sundar b Thakur 5 M. Labuschagne c Pant b Natarajan 108 S. Smith c Sharma b Sundar 36 M. Wade c Thakur b Natarajan 45 C. Green b Sundar 47 T. Paine c Sharma b Thakur 50 P. Cummins lbw Thakur 2 M. Starc not out 20 N. Lyon b Sundar 24 J. Hazlewood b Natarajan 11 Extras (b4, lb5, nb6, w5) 20 Total (10 wickets, 115.2 overs) 369 Fall of wickets: 1-4 (Warner), 2-17 (Harris), 3-87 (Smith), 4-200 (Wade), 5-213 (Labuschagne), 6-311 (Paine), 7-313 (Green), 8-315 (Cummins), 9-354 (Lyon), 10-369 (Hazlewood) Bowling: Siraj 28-10-77-1 (1w), Natarajan 24.

2-3-78-3 (6nb), Thakur 24-6-94-3, Saini 7.5-2-21-0, Sundar 31-6-89-3, Sharma 0.1-0-1-0 India: Rohit Sharma, Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane (capt), Mayank Agarwal, Rishabh Pant, Washington Sundar, Shardul Thakur, Navdeep Saini, Mohammad Siraj, T Natarajan.

Toss: Australia Umpires: Bruce Oxenford (AUS), Paul Wilson (AUS) tv umpire: Paul Reiffel (AUS)Match referee: David Boon (AUS)afp