Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Jan, 2022 ) :Men's singles seeds for the Australian Open, the first tennis Grand Slam tournament of the year, which starts on Monday at Melbourne Park: Men's singles1.

Novak Djokovic (SRB), 2. Daniil Medvedev (RUS), 3. Alexander Zverev (GER), 4. Stefanos Tsitsipas (GRE), 5. Andery Rublev (RUS), 6. Rafael Nadal (ESP), 7. Matteo Berrettini (ITA), 8. Casper Ruud (NOR), 9.

Felix Auger-Aliassime (CAN). 10. Hubert Hurkacz (POL), 11. Jannik Sinner (ITA), 12. Cameron Norrie (GBR), 13.

Diego Schwartzman (ARG), 14. Denis Shapovalov (CAN), 15. Roberto Bautista Agut (ESP), 16.

Cristian Garin (CHI), 17. Gael Monfils (FRA), 18. Aslan Karatsev (RUS), 19. Pablo Carreno Busta (ESP), 20. Taylor Fritz (USA), 21. Nikoloz Basilashvili (GEO), 22. John Isner (USA), 23. Reilly Opelka (USA), 24.

Dan Evans (GBR), 25. Lorenzo Sonego (ITA), 26. Grigor Dimitrov (BUL), 27. Marin Cilic (CRO), 28. Karen Khachanov (RUS), 29. Ugo Humbert (FRA), 30. Lloyd Harris (RSA), 31. Carlos Alcarez (ESP), 32. Alex de Minaur (AUS).