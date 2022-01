Australian Open tennis results - collated

Collated results from Day 1 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Monday (x denotes seed):

Men's singles 1st round Miomir Kecmanovic (SRB) bt Salvatore Caruso (ITA) 6-4, 6-2, 6-1 Gael Monfils (FRA x17) bt Federico Coria (ARG) 6-1, 6-1, 6-3 Alexander Bublik (KAZ) bt Ernesto Escobedo (USA) 3-6, 7-6 (7/5), 6-3, 6-3 Pedro Mart�nez (ESP) bt Federico Del Bonis (ARG) 7-6 (17/15), 3-6, 6-4, 6-2 Christian Garin (CHI x16) bt Facundo Bagnis (ARG) 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 (4/7), 6-3 Sebastian Korda (USA) bt Cameron Norrie (GBR x12) 6-3, 6-0, 6-4 Corentin Moutet (FRA) bt Lucas Pouille (FRA) 3-6, 6-3, 6-4, 6-3 Tallon Griekspoor (NED) bt Fabio Fognini (ITA) 6-1, 6-4, 6-4 Pablo Carreno-Busta (ESP x19) bt Tomas Etcheverry (ARG) 6-1, 6-2, 7-6 (7/2) Carlos Alcaraz (ESP x31) bt Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-2, 6-3 Dusan Lajovic (SRB) bt Marton Fucsovics (HUN) 6-3, 4-6, 6-1, 6-7 (6/8), 6-1 Stefan Kozlov (USA) bt Jiri Vesely (CZE) 7-5, 6-3, 6-4 Matteo Berrettini (ITA x7) bt Brandon Nakashima (USA) 4-6, 6-2, 7-6 (7/5), 6-3 Radu Albot (MDA) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 Aleksandar Vukic (AUS) bt Lloyd Harris (RSA x30) 4-6, 6-3, 7-5, 7-6 (7/3) Dominik Koepfer (GER) bt Carlos Taberner (ESP) 6-1, 3-6, 6-4, 6-1 Kwon Soon-woo (KOR) bt Holger Rune (DEN) 3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 Denis Shapovalov (CAN x14) bt Laslo Djere (SRB) 7-6 (7/3), 6-4, 3-6, 7-6 (7/3) Hubert Hurkacz (POL x10) bt Egor Gerasimov (BLR) 6-2, 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 6-3 Adrian Mannarino (FRA) bt James Duckworth (AUS) 6-4, 2-6, 3-6, 6-2, 6-1 Karen Khachanov (RUS x28) bt Denis Kudla (USA) 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (7/2) Benjamin Bonzi (FRA) bt Peter Gojowczyk (GER) 6-3, 6-3, 6-3 Yannick Hanfmann (GER) bt Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-2, 6-3, 6-2 Rafael Nadal (ESP x6) bt Marcos Giron (USA) 6-1, 6-4, 6-2 Tommy Paul (USA) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 6-4, 6-2 Oscar Otte (GER) bt Chun Hsin Tseng (TPE) 6-4, 6-3, 6-2 Lorenzo Sonego (ITA x25) bt Sam Querrey (USA) 7-5, 6-3, 6-3 Mackenzie McDonald (USA) bt Nikola Milojevic (SRB) 5-7, 6-4, 6-3, 6-2 Alexander Zverev (GER x3) bt Daniel Altmaier (GER) 7-6 (7/3), 6-1, 7-6 (7/1) John Millman (AUS) bt Feliciano Lopez (ESP) 6-1, 6-3, 4-6, 7-5 Reilly Opelka (USA x23) bt Kevin Anderson (RSA) 6-3, 6-4, 7-6 (7/3) Women's singles 1st round Ashleigh Barty (AUS x1) bt Lesya Tsurenko (UKR) 6-0, 6-1 Nuria Brancaccio (ITA) bt Varvara Gracheva (RUS) 3-6, 6-2, 6-3 Tereza Martincova (CZE) bt Lauren Davis (USA) 7-5, 6-2 Camila Giorgi (ITA x30) bt Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 6-0 Belinda Bencic (SUI x22) bt Kristina Mladenovic (FRA) 6-4, 6-3 Amanda Anisimova (USA) bt Arianne Hartono (NED) 2-6, 6-4, 6-3 Madison Brengle (USA) bt Dayana Yastremska (UKR) 6-1, 0-6, 5-0 ret Naomi Osaka (JPN x13) bt Mar�a Camila Osorio (COL) 6-3, 6-3 Nuria Parrizas (ESP) bt Irina Maria Bara (ROM) 6-3, 6-1 Maryna Zanevska (BEL) bt Kaja Juvan (SLO) 7-6 (9/7), 7-6 (7/4) Bernarda Pera (USA) bt Ekaterina Alexandrova (RUS) 7-5, 6-3 Jessica Pegula (USA x21) bt Anhelina Kalinina (UKR) 4-6, 7-6 (7/1), 7-5 Veronika Kudermetova (RUS x28) bt Claire Liu (USA) 6-4, 6-4 Gabriela Ruse (ROM) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-1, 6-3 Zheng Qinwen (CHN) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3, 1-6, 7-6 (10/5) Maria Sakkari (GRE x5) bt Tatjana Maria (GER) 6-4, 7-6 (7/2) Barbora Krejcikova (CZE x4) bt Andrea Petkovic (GER) 6-2, 6-0 Wang Xiyu (CHN) bt Viktoria Kuzmova (SVK) 7-5, 6-3 Alison Riske (USA) bt Donna Vekic (CRO) 6-2, 6-2 Jelena Ostapenko (LAT x26) bt Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 6-7 (7/9), 6-4, 6-1 Victoria Azarenka (BLR x24) bt Panna Udvardy (HUN) 6-3, 6-1 Jil Teichmann (SUI) bt Petra Martic (CRO) 6-3, 6-3 Harmony Tan (FRA) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 6-3 Elina Svitolina (UKR x15) bt Fiona Ferro (FRA) 6-1, 7-6 (7/4) Madison Keys (USA) bt Sofia Kenin (USA x11) 7-6 (7/2), 7-5 Jaqueline Cristian (ROM) bt Greet Minnen (BEL) 7-5, 6-4 Alison Van Uytvanck (BEL) bt Cristina Bucsa (ESP) 6-3, 6-4 Wang Qiang (CHN) bt Cori Gauff (USA x18) 6-4, 6-2 Sara Sorribes (ESP x32) bt Kirsten Flipkens (BEL) 6-4, 6-1 Marta Kostyuk (UKR) bt Diane Parry (FRA) 6-1, 7-6 (7/2)Martina Trevisan (ITA) bt Nao Hibino (JPN) 6-2, 6-3Paula Badosa (ESP x8) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-4, 6-0