Austria v North Macedonia Euro 2020 starting line-ups

Bucharest, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 Group C game between Austria and North Macedonia at the National Arena Bucharest on Sunday (kick-off 1600 GMT): Austria (4-4-1-1) Daniel Bachmann; Andreas Ulmer, Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic, Stefan Lainer; David Alaba (capt), Xaver Schlager, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner; Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic Coach: Franco Foda (GER) North Macedonia (3-5-2) Stole Dimitrievski; Visar Musliu, Darko Velkovski, Stefan Ristovski; Ezgjan Alioski, Eljif Elmas, Arijan Ademi, Enis Bardi, Boban Nikolov; Aleksandar Trajkovski, Goran Pandev (capt) Coach: Igor Angelovski (MKD) Referee: Andreas Ekberg (SWE).