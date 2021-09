Bangladesh v New Zealand T20 scoreboard

Scorecard of the fourth Twenty20 international between Bangladesh and New Zealand at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Wednesday

Dhaka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Sep, 2021 ) :Scorecard of the fourth Twenty20 international between Bangladesh and New Zealand at the Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka on Wednesday.

New Zealand Rachin Ravindra c Saifuddin b Nasum 0 Finn Allen c Saifuddin b Nasum 12 Tom Latham st Nurul b Mahedi 21 Will Young c Mahmudullah b Mustafizur 46 Henry Nicholls b Nasum 1 Colin de Grandhomme c Nurul b Nasum 0 Tom Blundell c Naim b Mustafizur 4 Cole McConchie c & b Mustafizur 0 Ajaz Patel b Saifuddin 4 Blair Tickner c Mahedi b Mustafizur 2 Hamish Bennett not out 0 Extras (lb 2, w1) 3 Total (19.3 overs) 93 Fall of wickets: 1-0 (Ravindra), 2-16 (Allen), 3-51 (Latham), 4-52 (Nicholls), 5-52 (de Grandhomme), 6-72 (Blundell), 7-74 (McConchie), 8-91 (Patel), 9-93 (Young), 10-93 (Tickner) Bowling: Nasum 4-0-10-4, Shakib 4-0-25-0, Mahedi 4-0-21-1, Mustafizur 3.

3-0-12-4, Saifuddin 3-0-16-1, Mahmudullah 1-0-7-0 Bangladesh Mohammad Naim run out 29 Liton Das c Allen b McConchie 6 Shakib Al Hasan st Latham b Patel 8 Mushfiqur Rahim b Patel 0 Mahmudullah Riyad not out 43 Afif Hossain not out 6 Extras (lb 2, w2) 4 Total (four wickets, 19.1 overs) 96 Did Not Bat: Mahedi Hasan, Nurul Hasan, Mohammad Saifuddin, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman Fall of wickets: 1-8 (Liton), 2-32 (Shakib), 3-32 (Mushfiqur), 4-67 (Naim) Bowling: Bennett 3-0-17-0, Patel 4-0-9-2, McConchie 3.1-0-34-1, Ravindra 4-0-8-0, De Grandhomme 3-0-13-0, Tickner 2-0-13-0 result: Bangladesh win by six wickets Series Result: Bangladesh lead five-match series 3-1 Toss: New Zealand Umpires: Gazi Sohel (BAN), Tanvir Ahmed (BAN)tv Umpire: Masudur Rahman (BAN)Match Referee: Neeyamur Rashid (BAN)