Bangladesh v Sri Lanka 1st Test scorecard

Pallekele, Sri Lanka, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Apr, 2021 ) :Scorecard from the first day of the first Test between Sri Lanka and Bangladesh in Pallekele on Wednesday: Bangladesh first innings Tamim Iqbal c Thirimanne b V.

Fernando 90 Saif Hassan lbw b V.

Fernando 0 Najmul Shanto not out 126 Mominul Haque not out 64 Extras (b4, lb6, w7, nb5) 22 Total (two wickets - 90 overs) 302 Fall of wickets: 1-8 (Hassan), 2-152 (Iqbal) To bat: Mushfiqur Rahim, Liton Das, Mehidy Hasan, Taijul islam, Abu Jayed, Taskin Ahmed, Ebadot Hossain Bowling: Suranga Lakmal 18-7-55-0 (nb 3), Vishwa Fernando 17-2-61-2, Lahiru Kumara 19-2-63-0, Angelo Mathews 5-1-8-0, Dhananjaya de Silva 16-1-71-0 (nb 2), Wanindu Hasaranga 15-1-34-0 Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (capt), Lahiru Thirimanne, Oshada Fernando, Pathum Nissanka, Angelo Mathews, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Niroshan Dickwella (wicket), Suranga Lakmal, Lahiru Kumara, Vishwa Fernando Toss: Bangladesh won the toss and elected to bat Umpires: Ruchira Palliyaguruge/Kumar Dharmasena (Sri Lanka)Television Umpire: Raveendra Wimalasiri (Sri Lanka)Match Referee: Ranjan Madugalle (Sri Lanka).